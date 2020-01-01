Жителька Глодянського району Молдови, в якої виявили симптоми коронавірусу, після госпіталізації відмовилася пройти тест.

Про це повідомляє Point.md, передає УНІАН.

В кінці лютого вона повернулася з Північної Італії, пізніше у жінки з'явилися симптоми захворювання. За даними джерел telegraph.md в правоохоронних органах, лікарі підтвердили, що у жінки є всі симптоми, пов'язані з COVID-19.

"Однак вона категорично відмовилася від госпіталізації. На місце викликали двох поліцейських, укомплектованих захисними засобами, які переконали жінку у необхідності відправитися в лікарню, якщо вона хоче вилікуватися і не становити загрози здоров'ю інших громадян", - пише видання.

Вчора бригада швидкої допомоги доставила жінку в лікарню ім. Тома Чорбе в Кишиневі. Прибувши в цей медзаклад, вона категорично відмовилася від госпіталізації і здачі аналізу. Лікарі разом з пацієнтом були змушені повернутися в Глодяни. Там її помістили у спеціальний бокс, обладнаний у районній лікарні. Стан здоров'я жінки оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Лікарі повідомили, що пацієнтка страждає від інших хронічних захворювань.



