Пробне ЗНО перенесено через карантин: названо нові дати
|15:21 12.03.2020
|Украина
Український центр оцінювання якості освіти переніс проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання на 4 та 11 квітня 2020 року.
Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 12 березня, повідомили УНН у пресслужбі МОН.
"Пробне тестування з української мови і літератури замість 21 березня відбудеться 4 квітня. Тестування з інших предметів замість 28 березня – 11 квітня. Дати визначення результатів будуть відомі до 14 березня", - вказали у МОН.
Також у міністерстві вказали, що учасникам пробного ЗНО надійдуть нові запрошення-перепустки з актуальними датами – їх потрібно буде видрукувати для участі в тестуванні.
Рішення про перенесення пробного ЗНО було ухвалено, щоб запобігти поширенню в Україні коронавірусної інфекції COVID-19 та на виконання відповідної постанови уряду від 11 березня 2020 року, додали у МОН.
Нагадаємо, що з 12 березня 2020 року в Україні запроваджується тритижневий карантин для усіх закладів освіти незалежно від форми власності та сфери управління. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти.
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