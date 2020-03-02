12 марта оккупанты провели обыск в доме 67-летней крымской татарки Зеры Безазиевой в пгт. Раздольное в Крыму. Известно, что силовики искали оружие.

Об этом сообщает крымский активист Сервер Бариев. Как известно, оккупационные силовики провели уже второй за последние три дня обыск в доме крымской татарки, передает ATR.

«Сегодня в 6 утра приехали, их человек 6–7 было. Я спала, я больной человек. <...> У меня стресс: они приезжают, обыскивают мой дом, ищут оружие. На каком основания ищут, я не пойму. Они показывают какие-то бумаги, но никаких оснований нет. <...> Они все обыскали, ничего не нашли и ничего не найдут. Мы не занимаемся этим. Это наша земля», — рассказала Безазиева.

Напомним, накануне оккупанты в Крыму нагрянули с обыском в дома семерых крымских татар. Так называемые «следственные действия» проводились у: матери Сейтумера Сейтумерова — ведущего телеканала ATR, Сейдамета Мустафаева — стримера «Крымской солидарности», Сейтумера Сейтумерова — историка, активистов: Шукри Сейтумерова, Рустема Сейтмеметова, Амета Сулейманова и Айдера Сулейманова. Сейдамета Мустафаева во время обыска в доме не было. После «следственных действий» оккупанты увезли его пожилого отца — Энвера Мустафаева.

Позже стало известно, что ведущему телеканала ATR Сейтумеру Сейтумерову вменяют «организацию деятельности террористической организации», еще четверым крымским татарам (Сейтумеру Сейтумерову, Амету Сулейманову, Рустему Сейтмеметову, Осману Сейтумерову) — «участие» в этой организации.

Так, оккупанты в Крыму сегодня открыли новое «дело о так называемом терроризме» (третья бахчисарайская группа).