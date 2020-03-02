Голова УІНП розповів, якою має бути декомунізація на Донбасі і в Криму після деокупації

14:41 12.03.2020   Крым

Імплементація законодавства про декомунізацію на окупованих територіях Донбасу і Криму після деокупації повинна мати перехідний режим, заявив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович.

«Наразі активно обговорюють проєкти перехідного правосуддя для регіонів, які будуть інтегровані назад після деокупації. Відповідно, я гадаю, що імплементація законодавства про декомунізацію повинна теж мати якийсь перехідний режим», – сказав Дробович в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, влада повинна мати напрацьовані рішення і рекомендації, як працювати з публічним простором на тих територіях.

«Очевидно, що найвідвертіші елементи комуністичної пропаганди найближчим часом після деокупації повинні бути вилучені з публічного простору. Але все одно, у нас мають бути розроблені такі механізми, щоб це було цивілізовано, зрозуміло, правильно проговорено з суспільством. Ми не можемо це робити без відповідної дискусії, інакше це може призвести до суспільного вибуху», – сказав голова УІНП.

Щодо закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» загалом, він зазначив, що «це хороший і якісний закон».

«Можливо, деякі правки і варто зробити, особливо щодо розширення кількості нацистської символіки, але щодо роботи з органами місцевого самоврядування, то я б нічого не вносив. Я взагалі не прихильник такого, щоб закони дуже докладно прописували якісь речі або регулювали примус», – заявив Дробович, відповідаючи на запитання про необхідність внесення змін або доповнень до закону про декомунізацію.

У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила так званий пакет законів про декомунізацію, серед яких – закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки». Цей закон передбачає перейменування низки населених пунктів, а також зміни назв тих вулиць, що мають стосунок до діячів і деяких подій в історії комуністичного режиму.



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