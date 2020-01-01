Реинтеграцией оккупированного Донбасса и Крыма займется отдельное министерство
|14:21 12.03.2020
|Украина
Кабинет министров отменил создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Об этом свидетельствует постановление правительства от 11 марта № 212, сообщает mrpl.city
Документом отменяется решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Помимо этого, правительство переименовало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на Министерство по делам ветеранов Украины, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Таким образом, Минветеранов будет реализовывать государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, а также членов их семей.
В свою очередь Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что прежде, чем проводить выборы в оккупированном Донбассе, необходимо вывести оттуда российские войска.
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