Кабинет министров отменил создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Об этом свидетельствует постановление правительства от 11 марта № 212, сообщает mrpl.city

Документом отменяется решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Помимо этого, правительство переименовало Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на Министерство по делам ветеранов Украины, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Таким образом, Минветеранов будет реализовывать государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, а также членов их семей.

В свою очередь Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что прежде, чем проводить выборы в оккупированном Донбассе, необходимо вывести оттуда российские войска.