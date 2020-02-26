Ракетний катер Військово-Морських Сил ЗСУ «Прилуки» повернувся до Практичної гавані після виконання низки навчально-бойових завдань у Чорному морі.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Вихід мав на меті висвітлення надводної обстановки в Чорноморській операційній зоні й відпрацювання елементів оцінювання другого рівня курсового завдання К-2.

В ході п’ятиденного походу екіпажу ракетного катеру вдалось виконати безліч корабельних бойових навчань та тренувань, зокрема це екстрене приготування катера до бою й походу, дії розрахунків у проході вузини в умовах складної обстановки.

Через різке погіршення погодних умов (трибальний шторм) виконати практичні артилерійські стрільби в полігоні бойової підготовки було неможливо, тож командування вирішило відбути в укриття в район Тендрівської коси.

Поблизу коси екіпаж провів корабельно-бойове навчання з протипідводно-диверсійної оборони катера на незахищеному рейді. Навчалися й боротьбі за живучість на переході морем і стоянці. Під час повернення з завдання катеру сповістили про літаки противника, тож відпрацювали й навчання з протиповітряної оборони корабля на переході морем.

Наприкінці листопаду 2018 року на Миколаївському Суднобудівному Заводі після завершення докового етапу ремонту спущено на воду ракетний катер «Прилуки» (P153), згодом на ньому було демонтовано пускові контейнери КТ-97М протикорабельних ракет «Терміт».

Оскільки зараз катер без головного озброєння, то найближчим часом на ньому очікуються роботи зі встановлення пускових установок для протикорабельних ракет іншого типу.

Короткі технічні характеристики ракетного катеру проекту 206МР:

Водотоннажність (повна): 257 тонн

Довжина: 38,6 метрів

Ширина: 7,6 метрів

Осадка по корпусу: 2,1 метрів

Осадка по крилах: 3,25 метрів

Швидкість максимальна: 36 вузлів

Автономність:

– по запасам: 5 діб

Дальність плавання:

– при 37 вузлах: 600 миль

– при 14 вузлах: 1450 миль

– при 12 вузлах: 1800 миль

Екіпаж: – 29 осіб

Озброєння:

– артилерія – 1х1 76,2-мм артустановка АК-176М

– зенітне озброєння – 1×6 30-мм артилерійський комплекс АК-630М та ПЗРК «Стріла-3»-16 ракет ближньої дії

Ракетний катер «Прилуки» (P153) був побудований 30 листопада 1979 року на Середньо-Невському заводі у Ленінграді. Заводський №247. Спущений на воду 12 грудня 1980 року.

В 1996 році зарахований до складу ВМС ЗС України, названий на честь міста Прилуки та присвоєно бортовий № U-153. Катер призначений для нанесення ракетного удару по кораблям з складу конвоїв, загонів бойових кораблів, десантних з’єднань, а також в окремих випадках по берегових цілям.

В історії катера виконання багатьох артилерійських та ракетних стрільб. За час проходження служби у ВМС ЗС України ракетний катер «Прилуки» неодноразово приймав участь в міжнародних навчаннях Sea Breeze, «Фарватер миру», на парадах в честь ВМС ЗС України, у збір походах з’єднань кораблів ВМС України та низки навчально-бойових завдань у Чорному морі.

Катер оснащений носовим підводним крилом з керованими закрилками і завалюючимися на стоянці стабілізаторами, а також керуємою транцевою плитою, що дозволяє утримувати швидкість до 36 вузлів при хвилюванні моря до 5 балів включно.