Десятки автомобілів з румунами, які повертаються з-за кордону, були заблоковані в середу ввечері на в'їзді в Бухарест через правила, введені для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунське видання Hot News.

Під столицею громадяни чекали, коли поліція під конвоєм доставить їх у карантинні центри, де перебувають ті, хто прибувають із зон ризику.

Громадян Румунії, які в'їжджають в країну, "сортують" у наметах на прикордонних пунктах. Людей на кордоні оглядають медики, одягнені в захисні костюми.

Глава Департаменту з надзвичайних ситуацій Раед Арафат оголосив в середу, що кількість лікарів на митних постах було збільшено.

На кордоні громадяни заповнюють анкети з відомостями про райони, з яких повертаються. Якщо це райони, де зафіксовано коронавірус, люди вирушають на карантин.

Вони формують колони по 10 машин і потім поліція чи жандармерія доправляє їх в карантинні центри. Румунська влада також дозволяє громадянам проходити карантин вдома, заповнивши відповідне зобов’язання.