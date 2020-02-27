В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
|13:41 12.03.2020
|Румыния
Десятки автомобілів з румунами, які повертаються з-за кордону, були заблоковані в середу ввечері на в'їзді в Бухарест через правила, введені для боротьби з коронавірусом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунське видання Hot News.
Під столицею громадяни чекали, коли поліція під конвоєм доставить їх у карантинні центри, де перебувають ті, хто прибувають із зон ризику.
Громадян Румунії, які в'їжджають в країну, "сортують" у наметах на прикордонних пунктах. Людей на кордоні оглядають медики, одягнені в захисні костюми.
Глава Департаменту з надзвичайних ситуацій Раед Арафат оголосив в середу, що кількість лікарів на митних постах було збільшено.
На кордоні громадяни заповнюють анкети з відомостями про райони, з яких повертаються. Якщо це райони, де зафіксовано коронавірус, люди вирушають на карантин.
Вони формують колони по 10 машин і потім поліція чи жандармерія доправляє їх в карантинні центри. Румунська влада також дозволяє громадянам проходити карантин вдома, заповнивши відповідне зобов’язання.
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