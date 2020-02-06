Первый корвет проекта 20380 для ЧФ РФ, план по вводу в строй - декабрь 2020

13:21 12.03.2020   Россия

В четверг, 12 марта, на "Северной верфи" спустили на воду корвет "Ретивый" – седьмой корвет проекта 20380, предназначенный для ВМФ России.

Об этом сообщает журналист FlotProm.

По словам Николая Евменова, после ввода в строй "Ретивый" отправится служить на Черноморский флот России. "Корветы данного проекта показали себя на флоте как надежные корабли", – отметил он.

После спуска на воду "Ретивый" переведут к достроечной набережной. 

"Ретивый" заложили на "Северной верфи" 20 февраля 2015 года, это пятый корвет проекта 20380, который завод строит для ВМФ России.

Ранее название "Ретивый" носил сторожевой корабль проекта 1135, списанный в 1995 году. Корвет строится с использованием технологий, снижающих его радиолокационную заметность. Композитные материалы и сплавы для проекта 20380 разработал петербургский ЦНИИ КМ "Прометей", а надстройку изготовили на Средне-Невском судостроительном заводе.

В октябре 2017 года судостроители отчитались о завершении формирования корпуса нового корабля. В марте 2018-го – завершили погрузку двигателей и редукторов в носовое машинное отделение. Тогда спуск корвета на воду планировался на второй квартал 2019 года, а передача флоту – на 2020-й.

Справка:

Длина корветов проекта 20380 – более 100 метров, водоизмещение – 2220 тонн.

Они способны совершать походы дальностью до 4000 миль.

Вооружение – противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.



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