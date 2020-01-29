"Коктейлі Молотова" і каміння: біженці відновили спроби прорвати кордон до ЄС
|13:01 12.03.2020
|Греция
Після двох діб відносного спокою на грецько-турецькому кордоні в середу там знову активізувалась напруга, коли мігранти на КПП Еврос відновили спроби прорватись до ЄС з боку Туреччини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Kathimerini.
Впродовж кількох годин вони кидали "коктейлі Молотова", каміння та інші предмети у бік грецьких прикордонників. З турецького боку виникла пожежа.
Дехто намагався зробити отвори у паркані, щоб пройти через нього, але всі спроби незаконно перетнути кордон були зупинені.
За даними видання, відновлення напруги на кордоні з боку мігрантів відбувається одночасно зі зростанням агресивних дій Туреччини. Зокрема, у вівторок вранці солдати турецьких сил спеціального призначення обстріляли джип збройних сил, дислокований на грецькій стороні.
Кілька днів тому також підпалили грецький патруль, який проводив нічне спостереження на річкових ділянках.
У середу турецький президент Ердоган заявив, що Туреччина триматиме кордон відкритим для мігрантів, поки ЄС не виконає двосторонню угоду.
Відповідно до угоди 2016 року, ЄС запропонував Туреччині до 6 млрд євро в якості допомоги для сирійських біженців, яких вона приймає, прискорення процесу вступу в ЄС та інші стимули, щоб зупинити мігрантів, які прямували в Європу. Після набрання чинності угодою наплив мігрантів різко скоротився.
Днями ЄС і Туреччина домовилися переглянути міграційну угоду.
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