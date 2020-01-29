Після двох діб відносного спокою на грецько-турецькому кордоні в середу там знову активізувалась напруга, коли мігранти на КПП Еврос відновили спроби прорватись до ЄС з боку Туреччини .

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Kathimerini.

Впродовж кількох годин вони кидали "коктейлі Молотова", каміння та інші предмети у бік грецьких прикордонників. З турецького боку виникла пожежа.

Дехто намагався зробити отвори у паркані, щоб пройти через нього, але всі спроби незаконно перетнути кордон були зупинені.

За даними видання, відновлення напруги на кордоні з боку мігрантів відбувається одночасно зі зростанням агресивних дій Туреччини. Зокрема, у вівторок вранці солдати турецьких сил спеціального призначення обстріляли джип збройних сил, дислокований на грецькій стороні.

Кілька днів тому також підпалили грецький патруль, який проводив нічне спостереження на річкових ділянках.

У середу турецький президент Ердоган заявив, що Туреччина триматиме кордон відкритим для мігрантів, поки ЄС не виконає двосторонню угоду.

Відповідно до угоди 2016 року, ЄС запропонував Туреччині до 6 млрд євро в якості допомоги для сирійських біженців, яких вона приймає, прискорення процесу вступу в ЄС та інші стимули, щоб зупинити мігрантів, які прямували в Європу. Після набрання чинності угодою наплив мігрантів різко скоротився.

Днями ЄС і Туреччина домовилися переглянути міграційну угоду.