Морські загрози 2020 (23) - Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», редакції BlackSeaNews «Майдану закордонних справ» пропонує вашій увазі чергове з серії щомісячних досліджень щодо російської економічної війни проти України у Азовському морі станом на 01.03.2020.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО:

1. За лютий 2020 року середня тривалість штучного утримання з боку РФ суден, що йдуть з Чорного моря до українських портів Азовського моря - Маріуполя, Бердянська, склала 31,4 годин (в середньому за 2019 рік - 29,9 годин) - діаграма 1.

2. За лютий 2020 року середня тривалість штучного утримування боку РФ суден, що йдуть з Маріуполя, Бердянська з експортними вантажами склала 42,6 годин (середньому за 2019 рік - 37,4 годин) - діаграма 2.

3. Додатково повідомляємо, що в лютому 2020 на виході з Азовського моря до Чорного моря були зафіксовані аномально великі значення тривалості штучного утримання 8 суден, що наведені в таблиці (фото 3). Вони в декілька разів вище, ніж навіть високе середнє значення за місяць, що у лютому складало 42,6 години. Зауважимо, що штормової погоди, яка б тривала від 4 до 10 діб поспіль, в цей період не спостерігалося.