Уряд Грузії переходить в надзвичайний режим роботи

12:41 12.03.2020   Грузия

Урядові установи Грузії переходять в надзвичайний режим роботи у зв’язку з коронавірусом.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Зокрема, мова йде про Міністерства охорони здоров'я, внутрішніх справ, освіти, юстиції, закордонних справ і фінансів, які діють на кордонах Грузії.

"Виходячи з сумної статистики у світі, ми можемо сказати, що ми відносно здатні впоратися з цими викликами, однак у нас немає підстав для розслаблення або самовдоволення", - заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала свої закордонні візити, в тому числі до України, через небезпеку, пов'язану з поширенням епідемії коронавірусу. Зурабішвілі, зокрема, скасувала робочі візити до Болгарії, України та Бельгії.

Раніше повідомлялось, що керівника адміністрації президента Франції Патріка Стрзода перевірять на імовірне зараження коронавірусом. Він минулого тижня контактував з особою, у якої діагностували коронавірусну інфекцію. Хоча у глави французького президента не було жодних симптомів, однак його попросили пройти перевірку.



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