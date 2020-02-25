Росія і Туреччина досягли згоди щодо ситуації в Ідлібі
|12:21 12.03.2020
|Россия
Туреччина повідомила про досягнення з Росією згоди по більшості питань у рамках переговорів з режиму припинення вогню в Ідлібі.
Про це повідомляє видання "Анадолу".
Проте, в Анкарі тривають турецько-російські переговори
"Глава Міноборони Туреччини повідомив про досягнення згоди по більшості питань у рамках триваючих в Анкарі турецко-російських переговорів щодо режиму припинення вогню в Ідлібі", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, Європейський союз закликав всі сторони протистояння, включаючи сирійський режим і його російських покровителів, негайно припинити наступ в Ідлібі. Рада ЄС закликав до термінової деескалації конфлікту в Сирії.
Додамо, Туреччина та Російська Федерація домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.
Ще на цю тему:
Нідерланди хочуть розширити угоду Путіна з Ердоганом щодо Сирії
Росію можна і потрібно нищити зсередини. У Туреччині для цього є спільники всередині РФ
Минобороны РФ обвинило Турцию в сращивании постов с укрепрайонами террористов в Идлибе
Жертвами атак авіації РФ в Ідлібі стали 12 мирних жителів
Росія причетна до воєнних злочинів у Сирії - слідча комісія ООН
В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ
РФ заявила, що не може гарантувати безпеку авіації Туреччини в Сирії
Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча"
МЗС РФ вирішило висловити співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військовослужбовців в Сирії
Берлін звинуватив Росію у військових злочинах у Сирії
Російська делегація їде до Туреччини обговорити ситуацію в Ідлібі
Российская авиация бомбит северо-запад Сирии / Видео