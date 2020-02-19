Прийстайко пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО
|12:01 12.03.2020
|Украина
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Пристайка в Twitter.
За словами Пристайка, вступ України в Північноатлантичний альянс не залежить від наявності територіального конфлікту.
"В основоположних документах НАТО немає положення про неможливість вступу країни з конфліктом. Політичне рішення щодо вступу України буде залежати від нашого розвитку - реформ, забезпечення демократії та верховенства права", - заявив він.
Зазначимо, раніше радник секретаря РНБО з питань реінтеграції й відновлення Донбасу Сергій Сивохо заявив, що Україна нібито не зможе вступити в НАТО через "внутрішній конфлікт" та бойові дії на сході.
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