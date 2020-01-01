Перша людина померла від коронавірусу в Греції
|11:30 12.03.2020
|Греция
Грецьке міністерство охорони здоров’я підтвердило першу в країні смерть від COVID-19.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Ekathimerini.
Потерпілим став 66-річний пацієнт університетської лікарні Патри на заході Греції. Він заразився вірусом під час релігійної екскурсії автобусом до Ізраїлю та Єгипту минулого місяця.
Кілька його попутників заразилися і зараз перебувають у лікарні або вдома у самоізоляції.
Пацієнта інтубували 6 березня, його стан став критичним вранці 10 березня, а 12 березня він помер о 3.15 ранку після того, як зазнав поліорганної недостатності.
Станом на вечір 11 березня у Греції було зафіксовано 89 випадків заражень вірусом.
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