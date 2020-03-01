Державний департамент США опублікував доповідь про права людини за 2019 рік, в якій наголошується, що Росія продовжує порушувати права людини в анексованому Криму.

«Анексія Кримського півострова України продовжила суттєво і негативно впливати на ситуацію з правами людини», – йдеться в доповіді, повідомляє Радіо Свобода.

Держдепартамент вказує на такі порушення прав, як «зникнення, тортури, в тому числі каральний психіатричний висновок, жорстоке поводження з особами, утримуваними під вартою, вибірковий арешт і затримання; втручання в особисте життя; жорсткі обмеження на свободу слова, включаючи насильство проти журналістів і блокування веб-сайтів, грубе і повсюдне придушення свободи зібрань і віросповідання; суворе обмеження свободи об’єднань, в тому числі заборона Меджлісу кримськотатарського народу, насильство і системна дискримінація проти кримських татар й етнічних українців».

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов назвав наведені порушення в доповіді Держдепартаменту США «міфічними».

«Насправді єдиним джерелом порушення прав кримчан є політика США і їхніх васалів», – написав він у фейсбуці.

11 березня в анексованому Криму пройшли чергові масові обшуки в будинках кримських татар із подальшим затриманням. Адвокати розповіли, що із затриманих чотирьох кримських татар підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаній терористичною в Росії і в анексованому нею Криму. Про це пізніше також заявили в ФСБ Росії.

Прокуратура і Нацполіція АР Крим та Севастополя почали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків у Бахчисараї і Бахчисарайському районі 11 березня. Пізніше у відомстві повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження – за фактом затримання кримських татар після обшуків.

У Міністерстві закордонних справ України висловили «рішучий протест» у зв’язку з обшуками 11 березня.