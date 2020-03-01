Обшуки ФСБ у кримських татар: правозахисники закликали посилити санкції проти Росії
|11:01 12.03.2020
|Крым
Правозахисники з дев’яти громадських організацій закликали міжнародні організації та іноземні країни посилити санкційний тиск проти Росії через чергові обшуки й арешти на окупованому півострові кримських татар 11 березня.
Про це йдеться у заяві організацій, повідомляє УНІАН.
Активісти наголосили, що дії російських спецслужб – чергова політично вмотивована кампанія арештів проти кримськотатарської громади і представників «Кримської солідарності».
«Традиційно як інструмент переслідування застосовувалося антитерористичне законодавство Російської Федерації. Затриманих звинувачують в організації або участі в діяльності релігійної організації “Хізб ут-Тахрір”, оголошеної в РФ терористичною», – йдеться у листі.
З огляду на це правозахисники вимагають від уряду РФ та окупаційної влади Криму звільнити затриманих кримських татар, неупереджене розслідування затримань і випадків фізичного насильства. «Ми закликаємо міжнародні організації та уряди іноземних держав: продовжувати чинити тиск на російський уряд, щоб зупинити переслідування представників кримськотатарського народу…; посилити секторальні санкції проти РФ за систематичні грубі порушення прав людини та воєнні злочини, що скоєно в окупованому Криму», – звернулися правозахисники.
Як повідомлялося раніше, вчора, 11 березня, в місцях компактного проживання кримських татар в окупованому Бахчисараї та Бахчисарайському районі російські силовики провели обшуки.
У результаті було затримано п'ятьох кримських татар, одного з них після допиту відпустили. За фактом незаконних обшуків прокуратура АРК порушила кримінальне провадження.
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