Міністр звільнив відповідального за напрям Чорноморської безпеки
|09:30 12.03.2020
|Украина
Новий Міністр оборони України Андрій Таран звільнив відповідального за напрям Чорноморської безпеки капітана першого рангу Андрія Риженка.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Андрій Риженко був відповідальним по напряму євроатлантичної інтеграції та посилення безпеки у Чорноморському регіоні.
До цього він обіймав посаду заступника начальника штабу Військово-морських сил ЗС України з євроатлантичної інтеграції .
За інформацією видання, наказ про звільнення з посади і переведення Риженка в резерв командування був підписаний минулого тижня.
Саме Риженко був відповідальним з боку ВМС ЗС України по співробітництві зі США, зокрема у проектах отримання патрульних катерів типу Island, два з яких вже доставлені та у складі ВМС ЗС України, а також отримання від США патрульні катери типу Mark VI.
Окрім того він був автором концепції “москітного флоту” та швидкого нарощування чисельного складу ВМС ЗС України за рахунок отримання плавскладу у іноземних держав.
Він є одним з авторів концепції розвитку ВМС ЗС України до 2035 року.
Після звільнення з цієї посади він перебуватиме у розпорядженні Начальника Генерального штабу ЗС України до призначення на нову посаду, або звільнення з військової служби у зв’язку зі зміною організаційної структури.
Ще на цю тему:
На Херсонщині взяли на озброєння естонську модель підготовки підрозділів тероборони
Україна чітко реалізує план посилення берегової оборони в Чорному і Азовському морях - заступник глави МЗС
У рамках Мюнхенської конференції Загороднюк зустрівся з представником групи Європейської Народної Партії
«Укроборонсервис» стал оператором порта «Ольвия»
Зеленський має звернутись до Трампа з проханням надати для України статус основного союзника США
Закон про надання добровольцям статусу УБД офіційно вступив в силу
Пристайко: поки не завершимо війну, РФ убиватиме в мирній Європі
У МЗС повідомили про залучення учасників Будапештського меморандуму до допомоги Україні
На півдні України реалізують проект територіальної оборони