Новий Міністр оборони України Андрій Таран звільнив відповідального за напрям Чорноморської безпеки капітана першого рангу Андрія Риженка.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Андрій Риженко був відповідальним по напряму євроатлантичної інтеграції та посилення безпеки у Чорноморському регіоні.

До цього він обіймав посаду заступника начальника штабу Військово-морських сил ЗС України з євроатлантичної інтеграції .

За інформацією видання, наказ про звільнення з посади і переведення Риженка в резерв командування був підписаний минулого тижня.

Саме Риженко був відповідальним з боку ВМС ЗС України по співробітництві зі США, зокрема у проектах отримання патрульних катерів типу Island, два з яких вже доставлені та у складі ВМС ЗС України, а також отримання від США патрульні катери типу Mark VI.

Окрім того він був автором концепції “москітного флоту” та швидкого нарощування чисельного складу ВМС ЗС України за рахунок отримання плавскладу у іноземних держав.

Він є одним з авторів концепції розвитку ВМС ЗС України до 2035 року.

Після звільнення з цієї посади він перебуватиме у розпорядженні Начальника Генерального штабу ЗС України до призначення на нову посаду, або звільнення з військової служби у зв’язку зі зміною організаційної структури.