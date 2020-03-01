Обмін утримуваними особами між Україною і РФ відбудеться до кінця березня.



Про це за підсумками засідання тристоронньої контактної групи в Мінську заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, повідомляє Главком.



За його словами, сторони домовилися до 18 березня погодити списки на обмін, а до 25 березня потрібно буде верифікувати всіх осіб, які готові брати участь у цьому обміні.



Козак додав, що сторони домовилися створити новий механізм урегулювання ситуації на Донбасі, який передбачає створення переговірного майданчика за участю країн нормандського формату і сторін конфлікту.



За словами Козака, новизна пропозиції полягає в тому, що це буде діалоговий майданчик за участю країн нормандського формату і сторін конфлікту. Більше деталей він відмовився розповісти.



На переговорах також був присутнім керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



В ОПУ повідомляли, що, крім питань обміну, сторони досягли домовленостей щодо розведення військ, відкриття контрольного пункту в'їзду-виїзду в населених пунктах Золоте і Щастя та запровадження консультативної ради.