У таборах для мігрантів у Греції вже понад 5,5 тисяч дітей без супроводження

10:45 12.03.2020   Греция

Ситуація з припливом мігрантів на кордоні між Грецією і Туреччиною ускладняється у зв'язку з наявністю серед біженців дітей без супроводження — їх уже понад 5500.

Про це на брифінгу у середу заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завтра президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йохансон вирушать до Греції відповідно до заходів з підтримки, про які було оголошено минулого тижня для організації міграційних процесів у Греції, зокрема, вирішення ситуації навколо 5500 дітей та підлітків без супроводження, які перебувають у центрах приймання біженців на островах Греції", - сказав речник Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання щодо відповідності законодавству ЄС нещодавніх розпоряджень влади Греції, за якими з 3 березня на місяць зупинено приймання заявок на отримання притулку та була передбачена можливість депортації нелегальних мігрантів, речник Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ Адальберт Янз зауважив, що цю проблему європейська делегація також обговорюватиме з грецькою стороною.

«Ми перебуваємо у дуже тісному контакті з владою Греції з метою обговорення найбільш прийнятних шляхів для врегулювання цієї ситуації, які були б прийнятними з правової точки зору та повною мірою відповідали правам людини. Єврокомісар Йохансон обговорить це розпорядження, на яке ви посилаєтеся, з владою Греції вже завтра», - сказав Янз.

Він нагадав слова президента Єврокомісії, сказані під час нещодавнього відвідування грецько-турецького кордону, про те, що зовнішні кордони ЄС мають поважатися, як і фундаментальні права людини, серед яких невід’ємним є право на пошук притулку.

Як повідомляв Укрінформ, 9 березня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам ЄС вивезти у безпечніше місце з островів Греції дітей-мігрантів без супроводу. За її словами, згоду прийняти цих дітей уже висловили Франція, Португалія, Люксембург, Фінляндія і Німеччина.



Ще на цю тему:

13:01 12.03.2020
"Коктейлі Молотова" і каміння: біженці відновили спроби прорвати кордон до ЄС
17:30 11.03.2020
Греция сгоняет беженцев в секретные центры - СМИ
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
16:15 03.03.2020
Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
20:40 02.03.2020
Греція спростовує заяви турецьких ЗМІ про розстріл сирійського мігранта на кордоні
17:45 02.03.2020
Очільники Євросоюзу відвідають кордон Греції, де загострилася криза мігрантів
15:41 02.03.2020
Дитина загинула під час спроби переправитися з Туреччини до Греції
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
20:30 28.02.2020
На кордоні Греції і Туреччини мігрантів відганяли сльозогінним газом
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
17:30 29.01.2020
ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:20 11.03.2020
Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
10:50 10.03.2020
В Азербайджані намагалися нелегально вивезти з країни понад мільйон медичних масок
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
18:00 11.03.2020
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
21:10 05.03.2020
Болгарский флот закажет два корвета у немецкой компании Lürssen
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
Всі новини країни
Греция Греция
13:01 12.03.2020
"Коктейлі Молотова" і каміння: біженці відновили спроби прорвати кордон до ЄС
11:30 12.03.2020
Перша людина померла від коронавірусу в Греції
10:45 12.03.2020
У таборах для мігрантів у Греції вже понад 5,5 тисяч дітей без супроводження
17:30 11.03.2020
Греция сгоняет беженцев в секретные центры - СМИ
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:41 12.03.2020
Уряд Грузії переходить в надзвичайний режим роботи
19:00 11.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии выполнили боевые стрельбы
17:45 11.03.2020
Грузия построит новый командный центр для учений с НАТО
10:40 11.03.2020
ЮВО: Российские военные провели двусторонние учения на полигоне в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:30 10.03.2020
Молдова заборонила в'їзд іноземцям із країн з коронавірусом
12:30 10.03.2020
Молдова получит 12 тепловозов по контракту с GE до конца июля
18:45 06.03.2020
Громадянин Молдови перетнув кордон, попри заборону на в'їзд в Україну
14:20 05.03.2020
Молдова: Партия Додона начала переговоры о коалиции с проевропейской политсилой
Всі новини країни
Россия Россия
13:21 12.03.2020
Первый корвет проекта 20380 для ЧФ РФ, план по вводу в строй - декабрь 2020
12:21 12.03.2020
Росія і Туреччина досягли згоди щодо ситуації в Ідлібі
08:30 12.03.2020
В Росії прийняли закон про визнання українців та білорусів “носіями російської мови”
21:00 11.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 9, 10, 11 марта
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 12.03.2020
В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
13:15 10.03.2020
Румунія закриває школи до 22 березня для запобігання коронавірусу
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
Всі новини країни
Турция Турция
11:45 12.03.2020
Туреччина через коронавірус переносять туристичний сезон
20:40 11.03.2020
Турецкие военные выдворили греческий катер из вод страны / Фото
09:40 11.03.2020
Туреччина поскаржиться на Грецію в ООН через дії щодо біженців
20:30 10.03.2020
США запропонували Туреччині системи Patriot, якщо С-400 не буде введено в експлуатацію — Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
14:21 12.03.2020
Реинтеграцией оккупированного Донбасса и Крыма займется отдельное министерство
14:01 12.03.2020
«Прилуки» виконав низку навчально-бойових завдань у Чорному морі
12:01 12.03.2020
Прийстайко пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО
11:55 12.03.2020
Морські загрози 2020 - щодо російської економічної війни проти України у Азовському морі станом на 01.03.2020
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд