Ситуація з припливом мігрантів на кордоні між Грецією і Туреччиною ускладняється у зв'язку з наявністю серед біженців дітей без супроводження — їх уже понад 5500.

Про це на брифінгу у середу заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завтра президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йохансон вирушать до Греції відповідно до заходів з підтримки, про які було оголошено минулого тижня для організації міграційних процесів у Греції, зокрема, вирішення ситуації навколо 5500 дітей та підлітків без супроводження, які перебувають у центрах приймання біженців на островах Греції", - сказав речник Єврокомісії.

Відповідаючи на запитання щодо відповідності законодавству ЄС нещодавніх розпоряджень влади Греції, за якими з 3 березня на місяць зупинено приймання заявок на отримання притулку та була передбачена можливість депортації нелегальних мігрантів, речник Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ Адальберт Янз зауважив, що цю проблему європейська делегація також обговорюватиме з грецькою стороною.

«Ми перебуваємо у дуже тісному контакті з владою Греції з метою обговорення найбільш прийнятних шляхів для врегулювання цієї ситуації, які були б прийнятними з правової точки зору та повною мірою відповідали правам людини. Єврокомісар Йохансон обговорить це розпорядження, на яке ви посилаєтеся, з владою Греції вже завтра», - сказав Янз.

Він нагадав слова президента Єврокомісії, сказані під час нещодавнього відвідування грецько-турецького кордону, про те, що зовнішні кордони ЄС мають поважатися, як і фундаментальні права людини, серед яких невід’ємним є право на пошук притулку.

Як повідомляв Укрінформ, 9 березня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам ЄС вивезти у безпечніше місце з островів Греції дітей-мігрантів без супроводу. За її словами, згоду прийняти цих дітей уже висловили Франція, Португалія, Люксембург, Фінляндія і Німеччина.