Катастрофа Viking Sigyn на Дунаї: капітан-українець не визнає себе винним і відмовився свідчити на суді

10:30 12.03.2020   Украина

На суді у столиці Угорщини Будапешті капітан круїзного судна Viking Sigyn 64-річний громадянин України Юрій Ц. не визнав себе винним і відмовився від cвідчення у суді у справі про катастрофу на Дунаї у травні 2019 року, коли загинули пасажири прогулянкового катера "Русалка".

Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Він сказав, що поки що не готовий дати такі покази.

Якщо вину Юрія Ц. буде доведено, його можуть засудити від 2 до 11 років тюрми. Адвокат підсудного ініціював нове технічне розслідування, повторні заслуховування свідків, а також додаткові зустрічі з юристами та технічними експертами. Наприклад, захисник наполягає на необхідності заслухати свідка з круїзного судна Viking Sіgyn, який може підтвердити, що капітан-українець все-таки віддав наказ на проведення рятувальних робіт, що наразі суперечить звинуваченням, які висунув проти підсудного прокурор.

Те, що сталося минулого року перед мостом Марґіт у Будапешті, є найсерйознішою аварією в історії угорського річкового судноплавства, підкреслив адвокат. За його словами, якщо капітана-українця виправдають або засудять, останній мусить жити з цим тягарем усе життя.

Наступні судові засідання у справі одесита Юрія Ц. призначені на 30 квітня та 28 травня 2020 року.

Нагадаємо, 29 травня 2019 року круїзний річковий пароплав Viking Sіgyn зіткнувся увечері з прогулянковим катером "Русалка", який затонув у бурхливих повеневих водах Дунаю.

На цьому катері перебували 35 осіб: 33 пасажири з Південної Кореї та двоє членів екіпажу. Семеро туристів були врятовані, тіла 27 жертв знайдені у перебігу спільних пошуків рятувальних служб Угорщини та Південної Кореї, тіло одного пасажира вважається зниклим безвісти.



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