Українського моряка звільнили з полону нігерійських піратів — МЗС
|10:15 12.03.2020
|Украина
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про звільнення членів екіпажу судна Alpine Penelope, включно з українським моряком, захоплених піратами біля берегів Нігерії.
Про це він написав у Twitter, повідомляє НВ.
«Україна своїх не кидає… Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім'єю. Вітаю з поверненням», — розповів Кулеба.
За його словами, повернення членів екіпажу стало можливим завдяки діям компанії-судновласника та дипломатів посольства України в Греції.
Нагадаємо, що 20 лютого біля берегів Нігерії пірати атакували танкер Alpine Penelope, який прямував з Нідерландів в Лагос.
В результаті було захоплено 10 членів екіпажу судна, серед яких один громадянин України.
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