Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про звільнення членів екіпажу судна Alpine Penelope, включно з українським моряком, захоплених піратами біля берегів Нігерії.

Про це він написав у Twitter, повідомляє НВ.

«Україна своїх не кидає… Після переговорів екіпаж звільнили. Наш Дмитро Голяненко вже в Україні з сім'єю. Вітаю з поверненням», — розповів Кулеба.

За його словами, повернення членів екіпажу стало можливим завдяки діям компанії-судновласника та дипломатів посольства України в Греції.

Нагадаємо, що 20 лютого біля берегів Нігерії пірати атакували танкер Alpine Penelope, який прямував з Нідерландів в Лагос.

В результаті було захоплено 10 членів екіпажу судна, серед яких один громадянин України.