У Криму і Росії продовжено арешт 13 фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»
|09:45 12.03.2020
|Крым
Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя і Жовтневий районний суд російського Ростова-на-Дону 11 березня продовжили арешт 13 фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».
Як передає Радіо Свобода, Ремзі Бекіров, Фарход Базаров, Раїм Айвазов, Сервет Газієв, Ерфан Османов, Владлен Абдулкадиров, Рустем Сейтхалілов, Джеміль Гафаров, Тофік Абдулгазієв, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Меджіт Абдурахманов і Рустем Шейхалієв залишаться під арештом в СІЗО до 27 березня.
«Суди мотивують продовження тяжкістю обвинувачення і ймовірністю переховувань. Іншого там нічого не прописується. Продовжили арешт до 27 березня, тому що з 27 березня вже буде рік, як люди у цій справі перебувають під вартою, і тому наступне продовження буде після 27 березня – це вже компетенція «Верховного суду Криму». Тобто поки продовжили на 12 днів», – розповів адвокат Костянтин Рустемов.
Під час трьох судових процесів 10 березня в судах Ростова-на-Дону і Таганрога в Росії, судді винесли однакові рішення для фігурантів другої сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» – Сейрана Муртази, Асана Янікова, Аліма Карімова, Акіма Бекірова, Іззета Абдуллаєва, Сеітвелі Сеітабдієва та Руслана Сулейманова – перебування під вартою до 27 березня.
27 березня 2019 року російські силовики провели в анексованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього затримали 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії і анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня 2019 року в анексованому Криму, закликав до їхнього негайного звільнення з російського СІЗО.
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра звільнити заарештованих активістів «Кримської солідарності», громадських журналістів у Криму викликають «подив».
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