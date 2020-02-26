“Айленди” вийшли в море

09:15 12.03.2020   Украина

Українські патрульні катери типу “Айленд” вийшли в море з Практичної гавані Одеси для виконання курсових задач.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Патрульні катери «Слов’янськ та «Старобільськ» були введені до складу ВМС ЗС України на урочистій церемонії в Одесі, яка відбувалась 13 листопада 2019-го року.

Патрульні катери типу «Айленд» вийшли для виконання поставлених завдань.

Нещодавно на два переданих від США патрульних катери типу Island було встановлено стволи та автомати з 25-мм спареної артилерійської установки 2М-3М.2М-3М є засобом самоооборони кораблів та може бути використаних для знищення цілей на відстані до 3 000 метрів.

Патрульні катери «Слов’янськ та «Старобільськ» типу Island, на урочистостях Фото: Володимир Трофімов

У перспективі майбутні катери типу Island вже можуть бути озброєні американськими артустановками Mk 38 більш пізнішої версії, котрі вже мають оптико-електрону систему наведення та стабілізацію.

Також розглядається доотримання аналогічних установок і на «Слов’янськ та «Старобільськ», проте остаточного рішення не прийнято.

ВМС ЗС України запрошує контрактників долучитися до екіпажів на додаткові катери типу Island, які будуть отримані Україною наступного року.

Технічні характеристики українських патрульних катерів «Слов’янськ та «Старобільськ»:

Водотоннажність: 170,9 тон
Довжина: 33.52 метрів
Довжина з кормовою платформою: 34.44 метрів (на обох катерах присутня);
Ширина найбільша: 6.4 метрів
Осадка найбільша: 2.13 метрів
Висота найбільша: 16.7 метрів
Швидкість найбільша: 29.5 вузлів
Швидкість переходу (номінальна): 18 вузлів
Швидкість економічного ходу: 12 вузлів
Найменша швидкість патрулювання: 10 вузлів
Швидкість мінімальна (на 2-х ГД): 9 вузлів
Дальність плавання при 90% запасах ПММ: 2307 миль
Дальність плавання: 2058 миль*

* Примітка. Розрахунок дальності плавання зроблено для умов що корабель рухається 24 години швидкістю ходу 29,5 вузлів та 96 годин зі швидкістю ходу 10 вузлів.
Екіпаж: 16 осіб
Автономність: 5 діб
Примітка. Автономність обмежена запасами продовольства (ємністю морозильної камери) та може бути збільшена
Запас пального (95%): 35223 літрів
Запас води: 3558 літрів (поповнюється опріснювальною установкою);
Запас моторного мастила: 412 літрів
Озброєння:
• 25-мм автоматична артилерійська установка Bushmaster Mk 38 Mod 0
• 2-4 12,7-мм кулемети М2НВ та

ВМС ЗС України впродовж двох років отримає ще три аналогічні катери та запрошує контрактників долучитися до їх екіпажів.

Після формування екіпажів передбачено курс мовної підготовки та згодом направлення на навчання до міста Балтимор штату Меріленд Сполучених Штатів Америки.

У Сполучених Штатах українські моряки впродовж 10 тижнів опановуватимуть навички з експлуатації патрульних катерів типу Island у американських інструкторів.



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