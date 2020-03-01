РФ порушує права людини в Україні
|09:01 12.03.2020
|Крым
РФ продовжує порушувати права людини в окупованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.
Про це йдеться в доповіді Державного департаменту США про права людини за 2019 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Окупація країни й анексія Кримського півострова України продовжили суттєво та негативно впливати на ситуацію з правами людини. Російський уряд продовжив озброювати, тренувати, керувати та воювати разом з очолюваними Росією силами на сході України. Спостерігачі, котрі заслуговують на довіру, пов'язують тисячі смертей і поранень цивільного населення, а також численне насильство з очолюваними Росією силами в українському регіоні Донбас", - ідеться в документі, оприлюдненому на сайті Держдепу в середу.
Також зазначається, що влада проводила політично мотивовані арешти, затримання та судові переслідування громадян України в РФ, і багато з них стверджували, що зазнавали катувань.
У доповіді наголошується, що РФ "відіграла значну військову роль у збройному конфлікті на сході України", а російська окупаційна влада в Криму "вчинила дуже поширені зловживання".
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