РФ продовжує порушувати права людини в окупованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

Про це йдеться в доповіді Державного департаменту США про права людини за 2019 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Окупація країни й анексія Кримського півострова України продовжили суттєво та негативно впливати на ситуацію з правами людини. Російський уряд продовжив озброювати, тренувати, керувати та воювати разом з очолюваними Росією силами на сході України. Спостерігачі, котрі заслуговують на довіру, пов'язують тисячі смертей і поранень цивільного населення, а також численне насильство з очолюваними Росією силами в українському регіоні Донбас", - ідеться в документі, оприлюдненому на сайті Держдепу в середу.

Також зазначається, що влада проводила політично мотивовані арешти, затримання та судові переслідування громадян України в РФ, і багато з них стверджували, що зазнавали катувань.

У доповіді наголошується, що РФ "відіграла значну військову роль у збройному конфлікті на сході України", а російська окупаційна влада в Криму "вчинила дуже поширені зловживання".