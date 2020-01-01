У Болгарії та Албанії зареєстровано перші випадки смерті пацієнтів від коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє сайт BalkanInsight, передає Інтерфакс-Україна.

У столиці Болгарії Софії померла 66-річна жінка, вона мала проблеми з серцем. Її 74-річний чоловік також заражений коронавірусом, його стан оцінюється як стабільний.

Загалом у Болгарії сім осіб захворіли коронавірусом, про перші випадки стало відомо 8 березня.

В Албанії через ускладнення, спричинені коронавірусом, померла 73-річна жінка. Вона проживала в місті Дуррес на узбережжі Адріатичного моря. Загалом в Албанії відомо про 11 випадків зараження.

Албанія розташована на протилежному узбережжі Адріатичного моря від Італії - країни, що посідає друге місце після Китаю за кількістю хворих коронавірусом.