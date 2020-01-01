Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
|08:45 12.03.2020
|Болгария
У Болгарії та Албанії зареєстровано перші випадки смерті пацієнтів від коронавірусу Covid-19.
Про це повідомляє сайт BalkanInsight, передає Інтерфакс-Україна.
У столиці Болгарії Софії померла 66-річна жінка, вона мала проблеми з серцем. Її 74-річний чоловік також заражений коронавірусом, його стан оцінюється як стабільний.
Загалом у Болгарії сім осіб захворіли коронавірусом, про перші випадки стало відомо 8 березня.
В Албанії через ускладнення, спричинені коронавірусом, померла 73-річна жінка. Вона проживала в місті Дуррес на узбережжі Адріатичного моря. Загалом в Албанії відомо про 11 випадків зараження.
Албанія розташована на протилежному узбережжі Адріатичного моря від Італії - країни, що посідає друге місце після Китаю за кількістю хворих коронавірусом.
Ще на цю тему:
В Болгарии установка искусственного сердца станет бесплатной
Здравоохранение в Болгарии одно из самых неэффективных
В Софии открыли православный Медицинский центр
Болгария на первом месте в ЕС по смертности от инсульта
В Болгарии лечение онкозаболеваний становится бесплатным
Лекарства для гипертоников в Болгарии станут бесплатными
Вотум недоверия болгарскому правительству вынесен на голосование в парламент страны
Через пять лет Болгария может остаться без врачей
Всемирный банк раскритиковал здравоохранение в Болгарии