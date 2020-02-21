Російська Рада федерації на пленарному засіданні 11 березня схвалила закон про визнання громадян Білорусі та України, які вільно володіють російською мовою, її носіями без проходження співбесіди.

Про це повідомляє ТАСС, передає Укрінформ.

«Наразі іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди, проведеної профільною комісією. Такий статус дає можливість її власнику отримати російське громадянство в спрощеному порядку», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, закон встановлює, що українці і білоруси, які вільно володіють російською мовою, при подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і за наявності підстав можуть бути визнані комісією носіями російської мови без проходження співбесіди. Під підставами мається на увазі те, що самі заявники або їх прямі родичі постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, що належала до Російської імперії або СРСР, в межах державного кордону РФ.

До закону про громадянство РФ вноситься уточнення, згідно з яким вимоги до необхідного рівня знань, критерії оцінки і порядок розробки та використання матеріалів для співбесіди визначаються МВС Росії за погодженням з Мінпросвіти РФ. Як зазначив перший заступник голови комітету РФ з конституційного законодавства і держбудівництва Володимир Полєтаєв, міністерства повинні будуть підготувати відповідні підзаконні акти.

Закон у разі його підписання президентом РФ набере чинності через 90 днів після офіційного опублікування.

Як повідомлялося, 24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, в спрощеному порядку. 1 травня того самого року Путін видав новий указ, який спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, які мешкали в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.

Цей крок керівництва РФ засудили Україна, ЄС, США та інші країни.