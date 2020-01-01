Одеса скасовує традиційну першоквітневу Гуморину

08:15 12.03.2020   Украина

Через введення в Україні обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусу Covid-19 міська влада Одеси вирішила скасувати традиційну широкомасштабну Гуморину.

Таке рішення ухвалено за рекомендацією міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

"З урахуванням ситуації, що виникла, ми вже зараз просимо інформувати людей, що Гуморини-2020 в її традиційному вигляді цього року не буде. Оскільки це дуже масовий захід, в якому беруть участь десятки тисяч людей", - зазначив віцемер Одеси Павло Вугельман, що проводив засідання комісії.

За його словами, на наступному засіданні комісії, яке відбудеться найближчими днями, буде прийнято офіційне рішення з цього приводу. Можливо, буде дозволено проведення такого концерту, як "Комедіада", в залі з участю до двохсот чоловік. Тобто буде враховано як ситуацію, так і ризики.

Варто зазначити, що комісія з питань ТЕБ і НС також ухвалила рішення щодо закриття орієнтовно на три тижні всіх загальноосвітніх шкіл міста, що зумовлено загрозою поширення коронавірусу.

З огляду на це, на офіційному сайті міського департаменту освіти в найближчі дні з'являться посилання на відеоуроки з поточних тем основних предметів загальноосвітньої школи. Особливий режим роботи введено з 12 березня і в дошкільних навчальних закладах Одеси.

Як повідомлялося раніше, з 12 березня до 3 квітня рішенням Кабміну в Україні закривають на карантин навчальні заклади. Заборонені масові зібрання, у яких запланована участь понад 200 людей, а спортивні змагання можуть проводитися тільки з дозволу міжнародних організацій і без глядачів.

В Україні підтверджено 1 випадок захворювання на коронавірус - у Чернівцях.



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