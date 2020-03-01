По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 9, 10 и 11 марта прошли следующие мероприятия:

1. В Ростовской области с военнослужащими соединения противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО стартовало тактическое учение по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника.

В ходе практической части учения расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» совершат марш в заданный район, где выполнят задачи по развертыванию позиций на неподготовленной местности.

На марше военнослужащим предстоит отбить атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника при попытке сорвать развертывание комплексов.

В ходе активной фазы учения расчеты ЗРК С-300 выполнят обнаружение, идентификацию, сопровождение и уничтожение электронными пусками воздушных целей условного противника.

Кроме того, расчеты ЗРПК «Панцирь» обеспечат контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и выполнят задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению высокоманевренных целей, имитирующих авиацию противника. Воздушные цели будут имитировать самолеты объединения ВВС и ПВО ЮВО.

Также расчеты транспортно-заряжающих машин выполнят нормативы по перегрузке ракетно-пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь».

Военнослужащие выполнят электронные пуски ракет ЗРПК «Панцирь» по воздушным целям, имитирующим летательные аппараты противника различных классов.

Всего к плановому тактическому учению привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц военной техники.

2. Военнослужащие артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Ингушетии, совершили марш на полигон Тарское в Северной Осетии для проведения полевого выхода с применением минометов и самоходных пушек большой мощности.

Всего полевых занятиях на полигоне принимает участие более 1 тыс. военнослужащих артиллерийского соединения, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в их числе артиллерийские установки большой мощности, 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки «Пион», которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире.

Боевые расчеты в ходе стрельб нанесут сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снарядами по движущимся колоннам противника, их командным пунктам, складам с оружием. Координаты целей подразделения получат с беспилотной авиации.

Всего к полевым занятиям на Северном Кавказе привлечено более 4 тыс. военнослужащих и около 300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Лагерный сбор артиллеристов 58-й общевойсковой армии продлится до 27 марта.

3. На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии в рамках тактического учения военнослужащие горного мотострелкового соединения общевойсковой армии Южного военного округа отразили ночную атаку условного противника.

По замыслу учения, ночью при ведении маневренной обороны условный противник атаковал позиции мотострелков с целью выбить их с занимаемых позиций.

В результате организованной глубокоэшелонированной обороны и спланированного огневого поражения мотострелки огнем из 152-мм гаубиц, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия отразили атаку и успешно поразили все мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику противника.

Воздушное прикрытие обороняющихся войск обеспечили экипажи эскадрильи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник».

В тактическом учении принимают участие свыше 800 военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

4. На аэродроме базирования армейской авиации ЮВО в Краснодарском крае состоялось учение по организации комплексной безопасности. Военнослужащие отразили налет разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Для отражения атаки дронов были задействованы специалисты радиоэлектронной борьбы, расчеты зенитного ракетного комплекса «Оса» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» общевойсковой армии ЮВО. Все цели были вовремя обнаружены и уничтожены.

Также было предотвращено более 10 различных диверсий, подготовленных группой условных диверсантов, которые были нейтрализованы подразделениями охраны аэродрома.

Кроме того, пожарные расчеты авиационной части армейской авиации ЮВО ликвидировали последствия условного возгорания воздушного судна.

5. Специалисты полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа в рамках специального учения ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации в Волгоградской области.

По замыслу учения поступила информация об угрозе распространения опасной вирусной инфекции в закрытом военном гарнизоне. Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности.

С применением новых образцов вооружения и военной техники, в частности – разведывательных химических машин РХМ-6, авторазливочных станций АРС-14КМ, поставленные задачи были успешно выполнены.

Всего на учение было привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано более 20 единиц специальной техники.

6. Танкисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО приступили к проведению боевых стрельб штатным снарядом на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии.

В условиях, максимально приближенных к боевым, танкисты на танках Т-90А в течении недели выполнят стрельбу из орудий с ходу по появляющимся и движущимся мишеням.

Средняя дальность до целей составляет около 2 тыс. метров, дистанция ведения огня в движении – 700 метров. Мишени лишь на короткое время появляются в зоне огневого поражения, что также требует от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе.

Особое внимание при подготовке экипажей танков Т-90А уделяется психологической подготовке военнослужащих за счет создания сложной обстановки современного общевойскового боя. С этой целью при проведении занятий на полигоне широко применяются средства имитации огневого воздействия условного противника.

К занятиям по огневой подготовке привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

7. Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа уничтожили условного противника в ходе летно-тактического учения в Волгоградской области.

Экипажи Су-24М уничтожили групповые наземные цели, имитирующие легкую бронетехнику, аэродром условного противника.

Кроме того, летчики выполнили боевые развороты, приемы ухода от средств противовоздушной обороны, маневрирования по уклонению от истребительной авиации, а также совершили посадку на незнакомом аэродроме.

Полеты проходили на высотах от 200 м до 7 тыс. м, на скорости до 1 тыс. км/ч. За время учения было совершено более 20 самолетовылетов, при нанесении ракетно-бомбовых ударов было использовано около 100 неуправляемых авиационных ракет и бомб.

На занятиях был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка ЮВО, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

8. Расчеты минометных подразделений 49 армии ЮВО в Карачаево-Черкесии осваивают новую методику скоростной стрельбы из 120-мм минометов «Сани» на горном полигоне Кобу-Баши.

Минометчики приступили к обучению скоростной стрельбе на расстоянии от 800 до 1,5 тыс. м в дневное и ночное время суток. Стрельбы проводятся с твердого грунта без предварительной подготовки огневых позиций.

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечивают видеофиксацию и корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.

В практических занятиях в горной и равнинной местности принимают участие более 500 военнослужащих ЮВО и задействовано около 200 единиц специальной военной техники/

9. Личный состав соединения разведки 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии, в составе подразделений совершил марш на полигон Серноводский (Ставропольский край) для проведения тактико-специальных учений.

Разведчики в течение недели будут выполнять задачи тактической и специальной подготовки. В ходе учений для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, будет использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов, а роль условного противника сыграют военнослужащие бригады.

На основном этапе военнослужащие в ночное время с использованием вертолетов армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО отработают высадку тактического десанта, навыки ведения боевых действий в тылу условного противника, организуют наблюдательные посты, налеты и засады.

По результатам занятий будет определен уровень подготовки подразделений разведки к выполнению задач по предназначению.

В тактико-специальных учениях принимает участие более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 250 единиц вооружения и военной техники.

10. Более 3 тысяч связистов 58-й общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе и Закавказье приступили к проведению полевого выхода на общевойсковых полигонах.

Связистам предстоит научиться развертывать автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5, полевые подвижные пункты управления, узлы связи, проводить комплексные тренировки в различных диапазонах частот, а также освоить радиорелейную станцию связи Р-419-МП «Андромеда-Д» на базе автомобиля КамАЗ, унифицированные радиостанции Р-166-0,5 на базе БТР-80, модернизированные аппаратные и другую технику.

Благодаря компьютеризированной системе управления и средствам связи нового поколения, время на развертывание и настройку аппаратуры сократилось в три раза, а дальность связи увеличилась в два раза.

На завершающем этапе подготовки связисты выполнят нормативы по развертыванию полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи и проведут комплексные тренировки в различных диапазонах частот.

В полевых занятиях задействовано около 600 единиц специальной техники связи, в их числе комплексы автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5, которые поступили в начале года для оснащения полевых пунктов управления в подразделения связи 58-й армии ЮВО. Они предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

11. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» мотострелкового соединения Южного военного округа выполнят огневые задачи во время учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военнослужащие произведут сосредоточенный огонь по позициям условного противника, их складам с оружием, командным пунктам методом заградительного огня с применением беспилотной авиации.

Кроме того, артиллеристы выполнят огневые задачи на разрушение защищённых объектов и уничтожение бронированной военной техники.

В полевых занятиях, которые продлятся до средины апреля, принимают участие более 300 артиллеристов ЮВО и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.

12. Психологический тренинг с военнослужащими в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, провели военные психологи ЮВО для младших командиров горного мотострелкового соединения в Карачаево-Черкесии.

В ходе занятия личный состав мотострелкового взвода под наблюдением военных психологов преодолел огненную полосу препятствий с выполнением различных задач.

Военнослужащим пришлось десантироваться из горящего бронеавтомобиля, преодолеть водную преграду, ползти под колючей проволокой. Все эти испытания сопровождались различными шумовыми эффектами – взрывами, пулеметными очередями, ревом летящих самолетов и свистом мин, огнем, дымом.

В процессе прохождения огненной полосы военные психологи оценивали действия военнослужащих, их способности принимать рациональные решения и грамотно выполнять поставленные задачи.

Результаты исследований, полученные в экстремальной обстановке, дали возможность командирам воинских частей оценить не только физические возможности подчиненных, но и спрогнозировать поведение каждого военнослужащего в боевых условиях, чтобы добиться эффективного выполнения поставленных задач в составе подразделений.