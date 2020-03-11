Турецкие военные выдворили греческий катер из вод страны / Фото
|20:40 11.03.2020
|Турция
Катера береговой охраны Турции выдворили греческий военный катер из территориальных вод страны.
Инцидент произошел в среду утром в Эгейском море у побережья туристического района Бодрум, пишет Анадолу.
Турецкий катер приблизился на минимальное расстояние к греческому судну, вынудив его покинуть пределы водных рубежей страны.
Командование береговой охраны Турции обеспечивает круглосуточное дежурство в регионе.
Фото: Анадолу
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