Катера береговой охраны Турции выдворили греческий военный катер из территориальных вод страны.

Инцидент произошел в среду утром в Эгейском море у побережья туристического района Бодрум, пишет Анадолу.

Турецкий катер приблизился на минимальное расстояние к греческому судну, вынудив его покинуть пределы водных рубежей страны.

Командование береговой охраны Турции обеспечивает круглосуточное дежурство в регионе.

Фото: Анадолу