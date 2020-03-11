Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали почти на половину
|20:20 11.03.2020
|Россия
Доходы «Газпрома» от экспорта газа снизились по итогам января 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 41,1% и составили 3 млрд долларов.
Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России, пишет ghall.com.
Физический экспорт газа за отчетный период сократился на 11,9%, до 18,3 млрд куб. метров.
Ранее сообщалось, что на поддержку рубля бросили резервы «Газпрома». Так, компания, которая в основном продает валюту во втором и четвертом квартале, решила не ждать и выйти на рынок с регулярными операциями, сообщил Bloomberg зампред правления Фамил Садыгов.
Помимо экспортной выручки «Газпром» продал часть из 2 млрд долларов, которые одолжил в декабре через размещение евробондов.
Кроме этого, «Газпром» приостановит поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».
Стоивший 8 млрд долларов газопровод временно прекратит прокачку во второй половину марта. Официальная версия происходящего – профилактические работы.
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