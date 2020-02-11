В Севастопольском морском порту сломались все сборщики мусора в акватории

17:29 11.03.2020   Севастополь

В Севастопольском морском порту нет ни одного исправного сборщика мусора в акватории. 

Все четыре специальных механизма сломаны. Об этом сегодня рассказала вице-губернатор Мария Литовко, пишет Новый Севастополь.

«Четыре единицы такого оборудования есть у Севморпорта, но они находятся в неисправном состоянии. Сейчас, с учётом сложившейся ситуации, мы анализируем с несколькими органами исполнительной власти, какой может быть источник финансирования, и, надеюсь, в ближайшее время примем решение о закупке соответствующего оборудования», – рассказала она.

Литовко обещала подробнее рассказать о планах по приобретению сборщиков мусора, и что это будут за механизмы, после проведения анализа предложений на рынке.

Вице-губернатор отметила, что пользователи причалов должны следить за чистотой бухты. Однако это делает ГУП «Проект развития Балаклавы» – в ручном режиме.

По информации Литовко, в настоящее время в Балаклавской бухте наведен порядок. На днях пользователи социальных сетей рассказали о грязи, которую "прибил шторм" к набережной Назукина. Среди отходов был и труп дельфина.



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