Двум гражданам России, которые прибыли в Киев для получения американских виз, запрещен въезд в Украину на три года.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что россияне незаконно посещали оккупированный Россией полуостров, пишут Новости Крыма.

«10 марта во время проверки документов у пассажиров рейса из Варшавы пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выявили двух россиян, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, поскольку они попали туда через закрытые пункты пропуска. Иностранцы также сообщили, что они предприниматели, а целью их приезда в нашу страну – оформление американских виз. Россияне, вероятно, ожидали более быструю процедуру получения визы в США чем у себя дома», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Имена и фамилии граждан России в ведомстве не указывают, их комментарии отсутствуют.

По данным Государственной пограничной службы, в прошлом году пограничники не разрешили въезд в Украину «по объективным причинам» 3700 россиянам.

Накануне сообщалось, что не пустили в Украину гражданина России, который является членом партии «Единая Россия» и награжден российской медалью «за возвращение Крыма».