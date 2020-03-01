Ехали за визами США: Двум россиянам запретили въезд в Украину из-за Крыма
|20:00 11.03.2020
|Крым
Двум гражданам России, которые прибыли в Киев для получения американских виз, запрещен въезд в Украину на три года.
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что россияне незаконно посещали оккупированный Россией полуостров, пишут Новости Крыма.
«10 марта во время проверки документов у пассажиров рейса из Варшавы пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выявили двух россиян, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, поскольку они попали туда через закрытые пункты пропуска. Иностранцы также сообщили, что они предприниматели, а целью их приезда в нашу страну – оформление американских виз. Россияне, вероятно, ожидали более быструю процедуру получения визы в США чем у себя дома», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Имена и фамилии граждан России в ведомстве не указывают, их комментарии отсутствуют.
По данным Государственной пограничной службы, в прошлом году пограничники не разрешили въезд в Украину «по объективным причинам» 3700 россиянам.
Накануне сообщалось, что не пустили в Украину гражданина России, который является членом партии «Единая Россия» и награжден российской медалью «за возвращение Крыма».
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