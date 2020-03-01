Четверым задержанным сегодня крымским татарам вменяют "распространение террористической идеологии" / Видео ФСБ
|16:47 11.03.2020
|Крым
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в оккупированном Крыму осовместно с подразделениями МВД и Росгвардии задержали в Крыму четверых крымских татар.
Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что они являются участниками запрещенной в России "террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает Крыминформ.
"Установлено, что члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", – говорится в сообщении.
Обыски в домах "подозреваемых" были проведены сегодня утром. В ФСБ уточнили, что в ходе специальных мероприятий было обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов Хизб ут-Тахрир, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.
В ведомстве отмечают, что члены ячейки запрещенной организации "с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей аннексированного полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман".
Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела.
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