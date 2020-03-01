Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в оккупированном Крыму осовместно с подразделениями МВД и Росгвардии задержали в Крыму четверых крымских татар.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что они являются участниками запрещенной в России "террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает Крыминформ.

"Установлено, что члены террористической структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", – говорится в сообщении.

Обыски в домах "подозреваемых" были проведены сегодня утром. В ФСБ уточнили, что в ходе специальных мероприятий было обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов Хизб ут-Тахрир, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

В ведомстве отмечают, что члены ячейки запрещенной организации "с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей аннексированного полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман".

Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела.