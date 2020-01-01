В Таганроге начались летные испытания обновленного Ту-95МС

19:40 11.03.2020   Таганрог

Во вторник, 10 марта, на базе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК, входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации) совершил первый полет очередной отремонтированный на предприятии стратегический ракетоносец Ту-95МС.
 
Как сообщили в пресс-службе ОАК, после прохождения всех необходимых испытаний Ту-95МС передадут экипажу дальней авиации для перелета к месту своего постоянного базирования, пишет Военное.РФ

Отмечается, что капитальный ремонт и модернизация позволяют продлить сроки эксплуатации самолетов Ту-95МС, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю. 

Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. 

В процессе капремонта и модернизации на самолетах меняют радиолокационную станцию "Обзор-МС" на "Новеллу-НВ", устанавливают новую систему отображения информации "СОИ-021" и модернизированный бортовой комплекс обороны "Метеор-НМ2". Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлены восемь наружных балок, на которых можно закрепить 16 крылатых ракет Х-101.



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