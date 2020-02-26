Український РК "Прилуки" повернулися після виконання завдань у Чорному морі

19:20 11.03.2020   Украина

Ракетний катер Військово-Морських Сил ЗСУ «Прилуки» повернувся до Практичної гавані після виконання низки навчально-бойових завдань у Чорному морі.

Мета п’ятиденного виходу корабля в море під командуванням капітана 3 рангу Володимира Углінського — висвітлення надводної обстановки в Чорноморській операційній зоні й відпрацювання елементів оцінювання другого рівня курсового завдання К-2, пише armyinform

Виконано безліч корабельних бойових навчань і тренувань. Зокрема екстрене приготування катера до бою й походу, дії розрахунків у проході вузини в умовах складної обстановки. 

Через різке погіршення погодних умов (трибальний шторм) виконати практичні артилерійські стрільби в полігоні бойової підготовки було неможливо, тож командування вирішило відбути в укриття в район Тендрівської коси. Там екіпаж провів корабельно-бойове навчання з протипідводно–диверсійної оборони катера на незахищеному рейді. 

Навчалися й боротьбі за живучість на переході морем і стоянці. Під час повернення з завдання катеру сповістили про літаки противника, тож відпрацювали й навчання з протиповітряної оборони корабля на переході морем.

Швидкісні патрульні катери типу «Айленд» вийшли для виконання поставлених завдань. 



Ще на цю тему:

14:01 12.03.2020
«Прилуки» виконав низку навчально-бойових завдань у Чорному морі
09:15 12.03.2020
“Айленди” вийшли в море
16:01 10.03.2020
Боевая подготовка морпехов проходит при участии канадских инструкторов
20:45 05.03.2020
Будущие офицеры морской пехоты проходят усиленную подготовку на полигоне
18:00 05.03.2020
Морська охорона купує ЗІП для генератора корабля «Онікс» / Фото
14:00 05.03.2020
Рада ратифікувала договір з Францією про підтримку посилення морської безпеки і охорони України
20:01 28.02.2020
“Бердянськ” та “Нікополь” прийшли на ремонт у Миколаїв
17:01 28.02.2020
National Interest: Україна прагне ввести військово-морський флот у XXI століття
19:30 27.02.2020
Віцеадмірал ВМС запевняє, що у десантників РФ немає шансів “взяти” Одесу
11:01 27.02.2020
Воронченко: флоту України потрібні кораблі, поки ще є моряки
10:00 26.02.2020
«Гетман Сагайдачный» вышел в море - предполагаются совместные маневры с эсминцем США / Фото
15:01 21.02.2020
Перший Клуб старшин ВМС сучасної України відкрито в Одесі
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:20 11.03.2020
Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
10:50 10.03.2020
В Азербайджані намагалися нелегально вивезти з країни понад мільйон медичних масок
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
18:00 11.03.2020
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
21:10 05.03.2020
Болгарский флот закажет два корвета у немецкой компании Lürssen
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
Всі новини країни
Греция Греция
13:01 12.03.2020
"Коктейлі Молотова" і каміння: біженці відновили спроби прорвати кордон до ЄС
11:30 12.03.2020
Перша людина померла від коронавірусу в Греції
10:45 12.03.2020
У таборах для мігрантів у Греції вже понад 5,5 тисяч дітей без супроводження
17:30 11.03.2020
Греция сгоняет беженцев в секретные центры - СМИ
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:41 12.03.2020
Уряд Грузії переходить в надзвичайний режим роботи
19:00 11.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии выполнили боевые стрельбы
17:45 11.03.2020
Грузия построит новый командный центр для учений с НАТО
10:40 11.03.2020
ЮВО: Российские военные провели двусторонние учения на полигоне в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:30 10.03.2020
Молдова заборонила в'їзд іноземцям із країн з коронавірусом
12:30 10.03.2020
Молдова получит 12 тепловозов по контракту с GE до конца июля
18:45 06.03.2020
Громадянин Молдови перетнув кордон, попри заборону на в'їзд в Україну
14:20 05.03.2020
Молдова: Партия Додона начала переговоры о коалиции с проевропейской политсилой
Всі новини країни
Россия Россия
13:21 12.03.2020
Первый корвет проекта 20380 для ЧФ РФ, план по вводу в строй - декабрь 2020
12:21 12.03.2020
Росія і Туреччина досягли згоди щодо ситуації в Ідлібі
08:30 12.03.2020
В Росії прийняли закон про визнання українців та білорусів “носіями російської мови”
21:00 11.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 9, 10, 11 марта
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 12.03.2020
В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
13:15 10.03.2020
Румунія закриває школи до 22 березня для запобігання коронавірусу
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
Всі новини країни
Турция Турция
11:45 12.03.2020
Туреччина через коронавірус переносять туристичний сезон
20:40 11.03.2020
Турецкие военные выдворили греческий катер из вод страны / Фото
09:40 11.03.2020
Туреччина поскаржиться на Грецію в ООН через дії щодо біженців
20:30 10.03.2020
США запропонували Туреччині системи Patriot, якщо С-400 не буде введено в експлуатацію — Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
14:21 12.03.2020
Реинтеграцией оккупированного Донбасса и Крыма займется отдельное министерство
14:01 12.03.2020
«Прилуки» виконав низку навчально-бойових завдань у Чорному морі
12:01 12.03.2020
Прийстайко пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО
11:55 12.03.2020
Морські загрози 2020 - щодо російської економічної війни проти України у Азовському морі станом на 01.03.2020
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд