Ракетний катер Військово-Морських Сил ЗСУ «Прилуки» повернувся до Практичної гавані після виконання низки навчально-бойових завдань у Чорному морі.

Мета п’ятиденного виходу корабля в море під командуванням капітана 3 рангу Володимира Углінського — висвітлення надводної обстановки в Чорноморській операційній зоні й відпрацювання елементів оцінювання другого рівня курсового завдання К-2, пише armyinform.

Виконано безліч корабельних бойових навчань і тренувань. Зокрема екстрене приготування катера до бою й походу, дії розрахунків у проході вузини в умовах складної обстановки.

Через різке погіршення погодних умов (трибальний шторм) виконати практичні артилерійські стрільби в полігоні бойової підготовки було неможливо, тож командування вирішило відбути в укриття в район Тендрівської коси. Там екіпаж провів корабельно-бойове навчання з протипідводно–диверсійної оборони катера на незахищеному рейді.

Навчалися й боротьбі за живучість на переході морем і стоянці. Під час повернення з завдання катеру сповістили про літаки противника, тож відпрацювали й навчання з протиповітряної оборони корабля на переході морем.

Швидкісні патрульні катери типу «Айленд» вийшли для виконання поставлених завдань.