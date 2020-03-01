В Министерстве иностранных дел Украины выразили «решительный протест» в связи с обысками 11 марта в домах крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

Об этом Крым.Реалии сказала спикер ведомства Екатерина Зеленко.

«Мы выражаем решительный протест против очередной волны обысков и задержаний в оккупированном украинском Крыму. Мы видим, с каким цинизмом Россия игнорирует все призывы мирового сообщества прекратить давление на крымских татар. Буквально на прошлой неделе с трибуны Совбез ООН звучали призывы к Российской Федерации прекратить действия к крымскотатарскому населению в оккупированном Крыму, но видим, что Россия демонстративно продолжает игнорировать эти призывы, как и собственно все резолюции международных, межправительственных институтов», – сказала Зеленко.

По ее словам, МИД Украины продолжает фиксировать подобные случаи.

«Все эти действия мы фиксируем и убеждены, что наши международные партнеры не останутся в стороне и дадут надлежащую политическую оценку таким противоправным действиям со стороны России», – добавила она.

В среду, 11 марта, Прокуратура и Нацполиция АР Крым и Севастополя начали уголовное производство из-за обысков российских силовиков в Бахчисарае и Бахчисарайском районе 11 марта.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК, производство открыто по факту «нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконных обысков в домовладениях граждан Украины в городе Бахчисарай на временно оккупированной территории полуострова Крым по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Украины», пишет издание Крым.Реалии.

«Незаконные обыски на временно оккупированной территории имеют широкомасштабный и систематический характер и не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью, поскольку они направлены исключительно на устрашение населения и преследования лиц», – отметил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

Российские силовики утром 11 марта пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. На место проведения обысков не пустили адвокатов.

В том числе, в рамках обысков 11 марта российские силовики пришли в дом журналиста телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, который с 2017 года проживает на материковой части Украины. По словам журналиста, в его доме на момент обыска была лишь его 76-летняя мать, которой пришлось вызывать скорую помощь. Журналист сообщил, что силовики искали оружие и литературу.

Причины обыска пока неизвестны. Официальные комментарии российских силовых ведомств отсутствуют.