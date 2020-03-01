ЮВО: На российской военной базе в Абхазии выполнили боевые стрельбы
|19:00 11.03.2020
|Абхазия
Подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии завершили этап боевой стрельбы в ходе ротного тактического учения на полигоне Нагвалоу.
Мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработали вопросы ведения оборонительных и наступательных действий, блокирования и уничтожения условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России
Учение проходило в соответствии с планом боевой подготовки. На первом этапе военнослужащие в составе подразделений совершили марши из пункта постоянной дислокации на полигон по нескольким маршрутам, попутно отработав элементы уничтожения диверсионных групп противника.
В ходе отработки тактических элементов военнослужащие подразделений военной базы вели огонь из различного штатного вооружения боевых машин, в том числе орудий современных танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А, а также стрелкового вооружения.
Для приближения обстановки к боевой на полигоне были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия.
Выполнение всех учебно-боевых задач фиксировалось с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Основная цель РТУ - проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении наступательных и оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов.
Всего в РТУ приняли участие около 1 тысяча военнослужащих, а также было задействовано около 200 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация» и машины связи и др. техника.
Женщины-военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в преддверии Международного женского дня приняли участие в конкурсе по полевой выучке.
В ходе недельных состязательных мероприятий представительницы прекрасного пола демонстрировали навыки в боевой стрельбе из автомата Калашникова, соревновались в надевании общевойскового защитного комплекта (ОЗК), противогазов и преодолевали единую полосу препятствий протяженностью 400 м.
Все этапы конкурса проходили в полной экипировке: бронежилет, каска, штатное закрепленное оружие и средства радиационной, химической и биологической защиты.
Победительницы были награждены ценными подарками и грамотами. Всем конкурсанткам от командования соединения были вручены букеты цветов.
Всего в конкурсе на полигоне Гудаута принимали участие более 50 наиболее подготовленных женщин-военнослужащих из различных подразделений и служб военной базы.
Женщины-военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках занятий по огневой подготовке выполнили нормативы по метанию боевых осколочных гранат РГД-5.
Учебное мероприятие проводилось на специально оборудованных мишенных позициях полигона Гудаута. Поражение целей на дальностях 25 м, имитирующих группу противника – три ростовые фигуры – осуществлялось с положения стоя из окопов и укрытий одной гранатой. В общем представительницами прекрасного пола было израсходовано более 100 боевых гранат.
Для получения оценки «отлично» военнослужащим предстояло попасть в центральную часть мишеней и поразить минимум две фигуры. При этом время от команды «Гранатой – ОГОНЬ!» до её разрыва не должно превышать 30 с.
На начальном этапе обучения девушки изучили боевые свойства гранат, требования безопасности, освоили приемы броска на занятиях по тактической и физической подготовке.
Контрольные занятия по метанию боевых гранат проводятся с военнослужащими соединения с периодичностью не менее 1 раза в год при строгом соблюдении требований безопасности.
Всего в мероприятии приняли участие свыше 50 женщин-военнослужащих по контракту военной базы ЮВО. Из них более 20 процентов женщин недавно подписали контракт и выполняли метание боевых гранат впервые.
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