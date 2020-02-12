Перевозчик рассматривает возможность пустить в оккупированный Крым поезда из ряда городов северной и центральной России в этом году.

Об этом сообщил генеральный директор федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин, пишет Крыминформ.

«В 2020 году рассматривается расширение географии пассажирских перевозок поездами дальнего следования по направлениям Архангельск – Симферополь, Псков – Нижний Новгород – Евпатория, Петрозаводск – Феодосия», – сообщил Гладилин.

В планах на 2021 год запустить рейсы в Симферополь из Брянска, Астрахани через Махачкалу, Смоленска, Белгорода и ряда других городов. По словам Гладилина, все зависит от того, какой результат покажут перевозки по открытым и открывающимся направлениям.

В конце февраля оператор железнодорожных перевозок в оккупированный Россией Крым сообщил, что компания увеличивает количество городов, поезда из которых будут следовать на полуостров. С 25 апреля в Симферополь начнут выполняться рейсы из Мурманска и Екатеринбурга. Поезда из Екатеринбурга будут следовать по двум маршрутам: через Казань и Волгоград. 27 апреля будет восстановлен "исторический рейс" Москва – Севастополь, а с 29 апреля начнет курсировать состав из Кисловодска.

По состоянию на сегодняшний день, как пишет издание, КЖД было перевезено 155 тысяч пассажиров.