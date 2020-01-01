По предварительным данным, три человека пострадали в результате взрыва на оружейном заводе в Болгарии.

Взрыв произошел в одной из мастерских оружейного завода «Арсенал» в городе Мигли. Как пишет Информационное сопротивление, об этом сообщает болгарское издание bTV.

В настоящее время поступают сообщения о перевозке трех пострадавших в центр неотложной помощи в соседнем городе Казанлык. По словам очевидцев, имуществу был нанесен значительный ущерб.

Это не первый инцидент, произошедший на данном заводе. 17 октября 2018 года произошел инцидент в цехе №120 на заводе «Арсенал-3». В то время в результате аварии шесть рабочих были отправлены в больницу; один из них был серьезно ранен.

В апреле 2016 года двое рабочих получили ранения в результате взрыва, вызванного пресс-машиной на заводе «Арсенал-3». В конце мая 2016 года 52-летний работник был убит в результате взрыва на заводе «Арсенал-4», расположенном в Мисте.

«Арсенал» является стратегическим объектом, и его деятельность связана с национальной безопасностью Болгарии.