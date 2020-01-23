На военной базе Министерства обороны Грузии «Крцаниси» под Тбилиси на территории совместного с НАТО учебного центра JTEC началось строительство нового командно-штабного центра.

Об этом сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства, пишет Грузия Online.

«В церемонии начала строительства центра командно-штабных учений, которое завершится в 2021 году, принял участие министр обороны Ираклий Гарибашвили», - говорится в сообщении.

Новый командно-учебный центр в 2022 году примет военные учения НАТО-Грузия, сообщили в пресс-службе министерства.