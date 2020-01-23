Грузия построит новый командный центр для учений с НАТО
|17:45 11.03.2020
|Грузия
На военной базе Министерства обороны Грузии «Крцаниси» под Тбилиси на территории совместного с НАТО учебного центра JTEC началось строительство нового командно-штабного центра.
Об этом сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства, пишет Грузия Online.
«В церемонии начала строительства центра командно-штабных учений, которое завершится в 2021 году, принял участие министр обороны Ираклий Гарибашвили», - говорится в сообщении.
Новый командно-учебный центр в 2022 году примет военные учения НАТО-Грузия, сообщили в пресс-службе министерства.
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