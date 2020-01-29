Греция сгоняет беженцев в секретные центры - СМИ

17:30 11.03.2020   Греция

Греция сгоняет беженцев, пересекших границу страны в секретные изолированные центры без права на связь с внешним миром и судебное разбирательство.

Как сообщает Анадолу, об этом пишет New York Times.

В статье под заголовком: «Секретное место греков для беженцев: Мы как звери», американское издание пишет, что Афины в нарушение норм международного права пытаются насильно вернуть беженцев в Турцию.

«Греки отбирают у беженцев и мигрантов все имущество, в том числе телефоны и одежду, избивают и без каких-либо юридических процедур возвращают в Турцию», - пишет газета.

Издание отмечает, что один из таких секретных центров расположен на северо-востоке Греции, о чем свидетельствуют данные со спутников.

Ранее власти Турции заявили, что отныне не будут преграждать путь для беженцев, желающих направиться в страны ЕС.

Решение было принято в ответ на несоблюдение европейской стороной условий миграционного соглашения от 2016 года.

Почти ежедневно против беженцев применяется слезоточивый газ и пластиковые пули.

За последние дни на границе были убиты нескольких беженцев.

Нередки случаи, когда греческие военные раздевают догола беженцев, избивают, отбирают деньги и телефоны, а затем заставляют вернуться на турецкую территорию.



Ще на цю тему:

13:01 12.03.2020
"Коктейлі Молотова" і каміння: біженці відновили спроби прорвати кордон до ЄС
10:45 12.03.2020
У таборах для мігрантів у Греції вже понад 5,5 тисяч дітей без супроводження
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
18:00 03.03.2020
Грецькі фермери на тракторах приїхали до кордону стримувати біженців / Відео
16:15 03.03.2020
Берегова охорона Греції відкрила вогонь у бік човна з мігрантами / Відео
20:40 02.03.2020
Греція спростовує заяви турецьких ЗМІ про розстріл сирійського мігранта на кордоні
17:45 02.03.2020
Очільники Євросоюзу відвідають кордон Греції, де загострилася криза мігрантів
15:41 02.03.2020
Дитина загинула під час спроби переправитися з Туреччини до Греції
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
20:30 28.02.2020
На кордоні Греції і Туреччини мігрантів відганяли сльозогінним газом
20:15 24.02.2020
Греція: острів'яни заблокували місця, де починають будувати нові центри для мігрантів
17:30 29.01.2020
ЄС через наплив мігрантів подвоїть персонал із надання притулку в Греції
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:20 11.03.2020
Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
10:50 10.03.2020
В Азербайджані намагалися нелегально вивезти з країни понад мільйон медичних масок
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
Всі новини країни
Болгария Болгария
08:45 12.03.2020
Болгарія та Албанія оголосили про перші смерті через коронавірус
18:00 11.03.2020
Взрыв на оружейном заводе в Болгарии, есть пострадавшие
21:10 05.03.2020
Болгарский флот закажет два корвета у немецкой компании Lürssen
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
Всі новини країни
Греция Греция
13:01 12.03.2020
"Коктейлі Молотова" і каміння: біженці відновили спроби прорвати кордон до ЄС
11:30 12.03.2020
Перша людина померла від коронавірусу в Греції
10:45 12.03.2020
У таборах для мігрантів у Греції вже понад 5,5 тисяч дітей без супроводження
17:30 11.03.2020
Греция сгоняет беженцев в секретные центры - СМИ
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:41 12.03.2020
Уряд Грузії переходить в надзвичайний режим роботи
19:00 11.03.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии выполнили боевые стрельбы
17:45 11.03.2020
Грузия построит новый командный центр для учений с НАТО
10:40 11.03.2020
ЮВО: Российские военные провели двусторонние учения на полигоне в Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:30 10.03.2020
Молдова заборонила в'їзд іноземцям із країн з коронавірусом
12:30 10.03.2020
Молдова получит 12 тепловозов по контракту с GE до конца июля
18:45 06.03.2020
Громадянин Молдови перетнув кордон, попри заборону на в'їзд в Україну
14:20 05.03.2020
Молдова: Партия Додона начала переговоры о коалиции с проевропейской политсилой
Всі новини країни
Россия Россия
13:21 12.03.2020
Первый корвет проекта 20380 для ЧФ РФ, план по вводу в строй - декабрь 2020
12:21 12.03.2020
Росія і Туреччина досягли згоди щодо ситуації в Ідлібі
08:30 12.03.2020
В Росії прийняли закон про визнання українців та білорусів “носіями російської мови”
21:00 11.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 9, 10, 11 марта
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:41 12.03.2020
В Румунії людей, що повертаються з "зон ризику", під конвоєм супроводжують на карантин
13:15 10.03.2020
Румунія закриває школи до 22 березня для запобігання коронавірусу
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
Всі новини країни
Турция Турция
11:45 12.03.2020
Туреччина через коронавірус переносять туристичний сезон
20:40 11.03.2020
Турецкие военные выдворили греческий катер из вод страны / Фото
09:40 11.03.2020
Туреччина поскаржиться на Грецію в ООН через дії щодо біженців
20:30 10.03.2020
США запропонували Туреччині системи Patriot, якщо С-400 не буде введено в експлуатацію — Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
14:01 12.03.2020
«Прилуки» виконав низку навчально-бойових завдань у Чорному морі
12:01 12.03.2020
Прийстайко пояснив, від чого залежить вступ України в НАТО
11:55 12.03.2020
Морські загрози 2020 - щодо російської економічної війни проти України у Азовському морі станом на 01.03.2020
11:15 12.03.2020
Зникнення, тортури і дискримінація – США опублікували доповідь про права людини в Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд