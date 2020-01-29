Греция сгоняет беженцев в секретные центры - СМИ
|17:30 11.03.2020
|Греция
Греция сгоняет беженцев, пересекших границу страны в секретные изолированные центры без права на связь с внешним миром и судебное разбирательство.
Как сообщает Анадолу, об этом пишет New York Times.
В статье под заголовком: «Секретное место греков для беженцев: Мы как звери», американское издание пишет, что Афины в нарушение норм международного права пытаются насильно вернуть беженцев в Турцию.
«Греки отбирают у беженцев и мигрантов все имущество, в том числе телефоны и одежду, избивают и без каких-либо юридических процедур возвращают в Турцию», - пишет газета.
Издание отмечает, что один из таких секретных центров расположен на северо-востоке Греции, о чем свидетельствуют данные со спутников.
Ранее власти Турции заявили, что отныне не будут преграждать путь для беженцев, желающих направиться в страны ЕС.
Решение было принято в ответ на несоблюдение европейской стороной условий миграционного соглашения от 2016 года.
Почти ежедневно против беженцев применяется слезоточивый газ и пластиковые пули.
За последние дни на границе были убиты нескольких беженцев.
Нередки случаи, когда греческие военные раздевают догола беженцев, избивают, отбирают деньги и телефоны, а затем заставляют вернуться на турецкую территорию.
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