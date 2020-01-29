Греция сгоняет беженцев, пересекших границу страны в секретные изолированные центры без права на связь с внешним миром и судебное разбирательство.

Как сообщает Анадолу, об этом пишет New York Times.

В статье под заголовком: «Секретное место греков для беженцев: Мы как звери», американское издание пишет, что Афины в нарушение норм международного права пытаются насильно вернуть беженцев в Турцию.

«Греки отбирают у беженцев и мигрантов все имущество, в том числе телефоны и одежду, избивают и без каких-либо юридических процедур возвращают в Турцию», - пишет газета.

Издание отмечает, что один из таких секретных центров расположен на северо-востоке Греции, о чем свидетельствуют данные со спутников.

Ранее власти Турции заявили, что отныне не будут преграждать путь для беженцев, желающих направиться в страны ЕС.

Решение было принято в ответ на несоблюдение европейской стороной условий миграционного соглашения от 2016 года.

Почти ежедневно против беженцев применяется слезоточивый газ и пластиковые пули.

За последние дни на границе были убиты нескольких беженцев.

Нередки случаи, когда греческие военные раздевают догола беженцев, избивают, отбирают деньги и телефоны, а затем заставляют вернуться на турецкую территорию.