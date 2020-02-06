У 2019 році держстивідор «Чорноморськ» отримав 177 млн грн збитку

17:00 11.03.2020   Украина

ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» отримало за підсумками 2019 року негативний фінансовий результат у розмірі 177 млн грн. 

Про це свідчать дані фінансової звітності, оприлюднені прес-службою держстивідора, пишуть Порти України.

Кредиторська заборгованість підприємства на кінець 2019 року склала 247 млн грн, в тому числі перед Чорноморським філією ДП «АМПУ» на 1 березня 2020 року кредиторська заборгованість становить понад 120 млн грн. Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи (ЄСВ) по підприємству становлять 616,8 млн грн на рік, що є основною статтею в структурі загальних витрат і становить в різні місяці понад 65%. Крім того, в проблемних банках було розміщено і надалі втрачено 154,8 млн грн. За результатами проведеної планової податкової перевірки винесено 7 податкових повідомлень-рішень на загальну суму понад 56 млн грн.

«Таким чином, загальні боргові зобов'язання ДП «МТП «Чорноморськ» нині складають 310 млн грн, тому відсутність рішучих дій з боку нового керівництва, спрямованих на збільшення дохідної частини і зменшення витрат, в тому числі за рахунок скорочення чисельності працівників невиробничих підрозділів може призвести до ініціювання процедури банкрутства і арешту рахунків, як це сталося в 2019 році в ДП «Ренійський морський торговельний порт» та ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», — зазначила прес-служба.

За словами в.о. директора МТП «Чорноморськ» Олександра Попова, фактично 70% території і виробничих потужностей підприємства зараз перебувають в управлінні (оренда, користування, сервітути) приватних стивідорних компаній. На сьогодні на акваторії Чорноморського порту державний стивідор змушений конкурувати з 13 приватними портовими операторами і приватними компаніями, які отримали доступ портового оператора до причалів від ДП «АМПУ», в результаті чого його частка поступово зменшилася зі 100% до 25,8%, а обсяг перевалки вантажів в 2019 році склав 6,759 млн тонн проти 26,15 млн тонн загального обсягу перевалки вантажів всіх портових операторів. Водночас, на підприємстві не відбулося істотного перерозподілу кадрів за рахунок переходу до приватних стивідорних компаній, при цьому кількість управлінського і невиробничого персоналу постійно зростала. Тому на сьогодні заробітна плата всіх працівників підприємства є неринковою.

«Ми сьогодні докладаємо максимум зусиль для утримання ДП «МТП «Чорноморськ» від банкрутства і повної його ліквідації і намагаємося вирівняти ситуацію. Водночас, я переконаний, що втіливши в життя нашу антикризову програму протягом року ми будемо мати позитивний результат і почнемо повертати підприємство до стабільної роботи, а наші працівники знову матимуть упевненість у завтрашньому дні», — підсумував Попов.

Раніше держстивідор «Чорноморськ» очікував збиток за підсумками 2019 року в розмірі 134,566 млн грн.

Кабінет міністрів 6 листопада 2019 року погодив призначення Олександра Попова виконуючим обов'язки директора ДП «МТП «Чорноморськ».

Мінінфраструктури наказом від 30 вересня 2019 року звільнило від виконання обов'язків директора ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» Сергія Сєчкіна, який працював на цій посаді з вересня 2017 року.

ДП «МТП «Чорноморськ» оперує причалами №№1, 2, 7, 8 (виведений з експлуатації), 9 (секції I-III виведені з експлуатації), 10, 21, 22, 26, 27, 28 морського порту «Чорноморськ». Держстивідор у 2019 році скоротив вантажообіг порівняно з 2018 роком на 1,3% — до 6,759 млн тонн.



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