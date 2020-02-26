Російські силовики після проведених зранку 11 березня обшуків у будинках кримських татар в Бахчисараї та Бахчисарайському районі окупованого Криму затримали п’ятьох людей.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на кримську правозахисницю Лутфіє Зудієву. Затриманими є Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров (історик – ред.), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділок ФСБ.

«Ще триває обшук у магазині, де працює Амет Сулейманов. Виходить, що сьогодні обшуки йдуть у родичів активістів і самих активістів: Амет і Айдер Сулейманови – рідні брати, одного з яких уже затримано. Також затримано двох рідних братів Османа і Сейтумера Сейтумерових, а обшук у Шукрі Сейтумерова і його батька щойно завершився, їх не затримали», – розповіла правозахисниця.

За словами Зудієвої, серед затриманих є громадянський журналіст ініціативи «Кримська солідарність» Амет Сулейманов. Крім цього, проведено обшук у будинку громадянського журналіста Сейдамета Мустафаєва.

«Самого Сейдамета не було вдома, зараз заарештований його батько Енвер Мустафаєв. Що ж до слідчих заходів у журналіста телеканалу ATR Сейтумера Сейтумерова, він був змушений залишити півострів через репресії. Під час обшуку в будинку була лише його літня матір», – сказала Зудієва.

Вранці 11 березня російські силовики провели обшуки за сімома адресами в будинках кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі на окупованому півострові. Адвокати повідомили, що їх не пускали до будинків, де відбувалися обшуки.

Силові російські відомства офіційно досі не коментують свої дії.