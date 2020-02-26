З 1 квітня 2020 року через звільнення працівників Керченського морського порту може зупинитися робота Керченської поромної переправи, що належить російському бізнесмену Олександру Анненкову.

Анненков є власником севастопольського банку “Морський”, до якого у січні 2020 року Центробанк РФ увів тимчасову адміністрацію, пише Центр журналістських розслідувань з посиланням на російські ЗМІ.

Згортання роботи поромів у Керченській протоці відбувається через відкриття Керченського мосту та тиск європейських санкцій.

“В грудні минулого року відкрилася залізнична гілка Кримського моста, а вже через місяць стало відомо, що влада Криму має намір скоротити персонал порту, звільнивши з 1 квітня 2020 року близько 600 осіб. Санкції позбавили порт роботи, і містити його державі стало невигідно. Як не буде порту – закриється і переправа, без інфраструктури пороми курсувати не зможуть.

Поки пороми Анненкова перевозять негабаритні, важкі і небезпечні вантажі – вибухівку і боєприпаси. Але рано чи пізно вони зупиняться”, – йдеться у статті.

Також повідомляється, що до банку “Морський”, який належить Анненкову, було введено тимчасову адміністрацію. Сам Анненков називає це рішення “рейдерським захопленням”.

Також, за даними російських ЗМІ, окупаційна “влада” Севастополя віддала під житлову забудову ділянку, що попередньо була призначена для пріоритетного проєкту логістичного центру сільгосппродукції, який в порушення санкційного режиму намагався збудувати Аннєнков.

Олександр Анненков є власником Керченської поромної переправи, яка під час окупації Криму забезпечила доставку російських військових та бойової техніки до Криму, а також Севастопольского Морського банку, який був перерєстрований за російським законодавством під назвою “Морський” і дозволив утримати від колапсу фінансову систему Криму після окупації. Також Анненков володіє бізнесом у Києві.