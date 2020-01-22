На Запоріжжі правоохоронці затримали прикордонника, який вимагав у громадянина 10 тисяч гривень "винагороди" за безперешкодний вихід в акваторію Азовського моря з метою рибальства.

Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, затримали начальника одного з відділів Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України за вимагання і одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомлені.

За попередньою інформацією, посадовець вимагав у громадянина 10 тисяч гривень "винагороди" за безперешкодний вихід в акваторію Азовського моря з метою рибальства.

Військовослужбовця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі планується повідомлення йому про підозру.

У разі доведення вини, прикордоннику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.