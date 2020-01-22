Прикордонника затримали через хабар за безперешкодне рибальство в Азовському морі

16:00 11.03.2020   Азовский район

На Запоріжжі правоохоронці затримали прикордонника, який вимагав у громадянина 10 тисяч гривень "винагороди" за безперешкодний вихід в акваторію Азовського моря з метою рибальства. 

Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.  

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, затримали начальника одного з відділів Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України за вимагання і одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомлені. 

За попередньою інформацією, посадовець вимагав у громадянина 10 тисяч гривень "винагороди" за безперешкодний вихід в акваторію Азовського моря з метою рибальства.

Військовослужбовця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі планується повідомлення йому про підозру.

У разі доведення вини, прикордоннику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.



Ще на цю тему:

11:15 10.03.2020
Чи залишиться в Україні своя риба?..
12:30 02.03.2020
В Херсонській облдержадміністрації хочуть вивести рибу з тіні
20:21 25.02.2020
Квоты на вылов рыбы в Азовском море не подписаны. Рыбаки несут потери
18:15 24.02.2020
Дунайские рыбаки перекрыли трассу Одесса-Рени / Фото
20:15 22.01.2020
Українські рибалки за рік на чверть скоротили вилов в Азовському морі
19:30 22.01.2020
Україна за рік виловила шпрот утричі більше, ніж оселедцю
13:07 11.11.2019
Андрій Клименко: Знову про рибу та зраду в Азові
11:01 29.10.2019
Україна підписала договір з Росією по риболовлі на Азовському морі
18:15 24.10.2019
Чубаров закликає до широкого обговорення ситуації з рибальством в Азовському морі
12:30 10.10.2019
Україні виділили національну квоту на вилов морського окуня в 2020 році
21:55 30.08.2017
Bureau Veritas будет сертифицировать украинские рыболовные суда
08:14 31.01.2017
ГКРС реалізує в Україні масштабний проект із наукових досліджень Чорного моря
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:20 11.03.2020
Спикером парламента Азербайджана впервые стала женщина / Фото
10:50 10.03.2020
В Азербайджані намагалися нелегально вивезти з країни понад мільйон медичних масок
17:00 05.03.2020
В рамках учений ВС Азербайджана проведена передислокация войск / Видео
16:41 04.03.2020
Казахстан приостановит обслуживание судов из Азербайджана и Ирана из-за коронавируса
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 05.03.2020
ЮВО: Российские снайперы уничтожили условного противника в горах Армении
10:00 05.03.2020
ЮВО: В Армении российские военные провели двусторонние учения
15:15 03.03.2020
ЮВО: В Армении в ходе учения российские военные применили реактивную артиллерию
14:40 03.03.2020
Армения променяла российские РЛС на индийские
Всі новини країни
Болгария Болгария
21:10 05.03.2020
Болгарский флот закажет два корвета у немецкой компании Lürssen
09:40 02.03.2020
Макрон допоможе Греції і Болгарії боротися з потоком біженців із Сирії
18:01 28.02.2020
Болгарія готова надіслати 1000 військових до кордону з Туреччиною
19:45 26.02.2020
Продолжение «Турецкого потока» в Болгарии будет строить российская фирма
Всі новини країни
Греция Греция
18:01 10.03.2020
Греція риє рови на кордоні з Туреччиною
17:51 06.03.2020
Греція: атаки з боку турецької поліції координують дронами
12:45 06.03.2020
Естонія направить до Греції своїх прикордонників та патрульні катери
20:15 04.03.2020
Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:40 11.03.2020
ЮВО: Российские военные провели двусторонние учения на полигоне в Южной Осетии
20:45 10.03.2020
У Грузії влада й опозиція узгодили нову виборчу систему
16:45 06.03.2020
Головний епідеміолог Грузії: боротися з коронавірусом допоможе міцний алкоголь
10:45 06.03.2020
У Грузії зафіксовано вже 9 підтверджених випадків інфікування коронавірусом
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:30 10.03.2020
Молдова заборонила в'їзд іноземцям із країн з коронавірусом
12:30 10.03.2020
Молдова получит 12 тепловозов по контракту с GE до конца июля
18:45 06.03.2020
Громадянин Молдови перетнув кордон, попри заборону на в'їзд в Україну
14:20 05.03.2020
Молдова: Партия Додона начала переговоры о коалиции с проевропейской политсилой
Всі новини країни
Россия Россия
16:40 11.03.2020
В России новейший самолет «Аэрофлота» сняли с эксплуатации на второй день
16:00 11.03.2020
Прикордонника затримали через хабар за безперешкодне рибальство в Азовському морі
14:20 11.03.2020
Курсанты новороссийской морской академии проходят стажировку на вспомогательных судах ЧФ
12:40 11.03.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 6, 7, 8 марта
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:15 10.03.2020
Румунія закриває школи до 22 березня для запобігання коронавірусу
11:45 04.03.2020
Контрабандисти намагалися перемістити до Румунії понад 3,5 тис. медичних масок
16:21 02.03.2020
Колишнього міністра охорони здоров'я Румунії доправлено до слідчого ізолятору
20:45 28.02.2020
У Румунії почалися протести через розміщення людей з підозрою на коронавірус
Всі новини країни
Турция Турция
09:40 11.03.2020
Туреччина поскаржиться на Грецію в ООН через дії щодо біженців
20:30 10.03.2020
США запропонували Туреччині системи Patriot, якщо С-400 не буде введено в експлуатацію — Ердоган
18:45 10.03.2020
Ердоган запропонував Путіну спільний контроль над нафтовими родовищами у Сирії. Таку ж пропозицію вин може зробити й Трампу
18:15 10.03.2020
Ердоган заявив про знищення восьми російських комплексів "Панцир" у Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
17:15 11.03.2020
МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через нові репресії проти кримських татар / Заява
17:00 11.03.2020
У 2019 році держстивідор «Чорноморськ» отримав 177 млн грн збитку
16:47 11.03.2020
Четверым задержанным сегодня крымским татарам вменяют "распространение террористической идеологии" / Видео ФСБ
16:20 11.03.2020
У Криму знищують бізнес “поромника окупації” – ЗМІ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд