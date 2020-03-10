Трупы животных в прибрежных водах Севастополя становятся недоброй традицией / Фото

15:40 11.03.2020   Севастополь

Все праздничные дни приехавших в Балаклаву пугал труп дельфина у самого берега.

Обилие мусора в «супе» из медуз и, как апофеоз, разлагающийся труп дельфина — вот что с отвращением наблюдали все праздничные дни севастопольцы и туристы, решившие прогуляться по набережной Балаклавы, пишет ForPost

Омерзительная картина вызывала стойкое ощущение, что здесь наступили последние времена: все люди на Земле уже вымерли, поэтому навести порядок некому и не для кого. На самом деле, конечно, люди никуда не делись: они ходили по берегу и фотографировали помойку в воде. Кто-то делал это с ужасом, а кто-то, увы, и со злорадством. И сколько фотографий, запечатлевших творящееся в Севастополе безобразие, разлетелось по свету, остается только гадать.

10 марта труп животного по-прежнему был там, и даже ближе, практически на берегу. Подобный случай за последнее время не первый: в середине февраля в бухте больше недели плавала мертвая собака. 

Журналист издания Ольга Смирнова пыталась найти ответственных за санитароное состояние бухты. Начала она с главы Балаклавского района. Но Евгений Бабошкин  заверил, что он в данной ситуации ничего поделать не может.

«Это не моя епархия — у меня на это нет ни денег, ни средств. Местную власть туда категорически не пускают. Водная гладь — это или порт, или ГУПС развития Балаклавы. Я туда регулярно пишу, но ответа мне нет — никто определиться не может. По крайней мере, я не помню, чтобы мне приходили какие-то письма в ответ. Мы каждую неделю подаём в правительство острые вопросы, которые раздражают местное население. Они одни и те же, и каждую неделю я их подаю. И этот вопрос я поднимал на совещании у Базарова. Департамент городского хозяйства открещивается от этого и говорит, что это дело Севморпорта», — рассказал Бабошкин.

Что замгубернатора Владимир Базаров и департамент городского хозяйства за море не в ответе, Олег Турчанович выяснил ещё в феврале. Другое предположение, которое сегодня высказал глава Балаклавского района, — что можно обратитьсяв ГУП «Проект развития Балаклавы». Резон в этом предложении был: как можно заниматься развитием территории, на которой царит первобытный хаос? Но получить ответ сегодня не получилось: вежливая девушка внимательно всё выслушала и посоветовала позвонить завтра, когда глава ГУП будет на месте.

Труп, видимо, тем временем продолжал разлагаться. К счастью, ясность внёс замглавы Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по оккупированным Крыму и городу Севастополю Константин Сомик. Он сообщил, что за чистоту моря в оккупированных Крыму и Севастополе с октября прошлого года отвечает Черноморско-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, входящее в структуру Росприроднадзора. Главный офис управления находится в Новороссийске.

«В октябре месяце у нас прошла реорганизация — Крымское межрегиональное управление соединили с Краснодаром, а водоохранную зону и море отдали Черноморско-Азовскому морскому управлению. У них есть инспекторы, которые находятся в Севастополе, Евпатории и Керчи. Они и должны контролировать эту ситуацию», — пояснил Константин Николаевич.

При этом он добавил, что инспектор может только выявить непорядок, чистить же бухту должен тот, в чьем ведении находятся причалы. В ГУП «Севморпорт» я позвонила скорее от отчаяния — сразу было понятно, что за Балаклавскую бухту порт не в ответе. Замдиректора ГУП Юрий Немира подтвердил: процесс передачи причалов в ведение ГУП «Проект развития Балаклавы» завершился в 2019 году. Начался же он ещё раньше.

«В 2019 году у нас был только один причал — 265-й, куда подходили пассажирские катера. Сейчас у нас его забрали. И всё это передано ГУП „Проект развития Балаклавы” — такому же, как и мы, государственно-унитарному предприятию. А акватория порта нам вообще не принадлежит и не принадлежала. Я сам был в Балаклаве в эти дни, всё это видел, это действительно позор», — согласился Юрий Немира.

Из двух телефонов Крымского отдела государственного надзора на море, указанных на сайте Черноморско-Азовского управления, поначалу ответил лишь один. Пришлось оставить сообщение оперативному дежурному. Однако спустя некоторое время ожил и второй телефон. И первое, что сказал отвечающий за чистоту севастопольского моря представитель управления Андрей Михеев, — что «меры принимаются».

«Нами сообщено в компетентные органы, которые этим занимаются», — сообщил голос человека, который казался не вполне проснувшимся.

С третьей попытки удалось понять, что «компетентный орган» — это уже упомянутый Евгением Бабошкиным ГУП «Проект развития Балаклавы». Однако поручиться, что порядок в бухте будет наведён, Андрей Михеев не смог.

«Мы как вам можем поручиться? Мы передали в соответствующие органы», — опять повторил он.

Закончился не внушающий надежд разговор обещанием проконтролировать ситуацию. Мы, со своей стороны, её тоже проконтролируем — должен же этот бардак когда-то закончиться.

Фото: ForPost 



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