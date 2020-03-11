Ламали двері і лякали до півсмерті: подробиці "обшуков" кримських татар / Фото, відео
|09:59 11.03.2020
|Крым
Вранці 11 березня в будинках семи кримських татар в місті Бахчисарай і Бахчисарайському районі пройшли масштабні обшуки. Їх причини поки залишаються невідомими.
Як повідомляє громадська організація "Кримська солідарність", російські силовики прийшли "з обшуками" до істориків і кримських блогерів, пише Апостроф.
Одного з кримських татар російські силовики затримали за зйомку на телефон біля будинку іншого активіста "Кримської солідарності". При цьому затриманий чоловік має ряд захворювань, пов'язаних з серцем.
Активісти кажуть, що до їхніх домівок з ранку прибули співробітники російського ОМОНу, які не стали що-небудь коментувати.
У свою чергу адвокат Сейтумер Сейтумеров в Facebook розкрив деякі подробиці обшуків. За його словами, з обшуками прийшли також і до нього додому рано вранці. Адвокат зазначає, що силовики виламали двері в його будинку і сильно налякали його літню матір, якій довелося викликати швидку допомогу.
Нагадаємо, що в Криму викликати "на розмову" в ФСБ можуть навіть за лайк або коментар до публікації в інтернеті, яка не сподобалася спецслужбам.
Ще на цю тему:
МЗС закликає світ посилити тиск на Росію через нові репресії проти кримських татар / Заява
Четверым задержанным сегодня крымским татарам вменяют "распространение террористической идеологии" / Видео ФСБ
Фігуранти другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» залишаться в СІЗО до кінця березня
Кримські татари можуть відмовитись від обміну, якщо дізнаються , що їх обмінюють на бандитів – Джемілєв
Оккупанты опять устроили облаву против крымских татар
Джемілєв пояснив, чому кримські татари можуть відмовитися від обміну
У список на обмін включили 86 кримських татар — Денісова
Обвиняемым по "делу Хизб ут-Тахрир" в суд в России вызывали скорую
Денісова заявила про порушення прав українського політв'язня в РФ