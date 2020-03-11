Вранці 11 березня в будинках семи кримських татар в місті Бахчисарай і Бахчисарайському районі пройшли масштабні обшуки. Їх причини поки залишаються невідомими.

Як повідомляє громадська організація "Кримська солідарність", російські силовики прийшли "з обшуками" до істориків і кримських блогерів, пише Апостроф.

Одного з кримських татар російські силовики затримали за зйомку на телефон біля будинку іншого активіста "Кримської солідарності". При цьому затриманий чоловік має ряд захворювань, пов'язаних з серцем.

Активісти кажуть, що до їхніх домівок з ранку прибули співробітники російського ОМОНу, які не стали що-небудь коментувати.

У свою чергу адвокат Сейтумер Сейтумеров в Facebook розкрив деякі подробиці обшуків. За його словами, з обшуками прийшли також і до нього додому рано вранці. Адвокат зазначає, що силовики виламали двері в його будинку і сильно налякали його літню матір, якій довелося викликати швидку допомогу.

Нагадаємо, що в Криму викликати "на розмову" в ФСБ можуть навіть за лайк або коментар до публікації в інтернеті, яка не сподобалася спецслужбам.