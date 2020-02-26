Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота страны-агрессора провели плановое учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, пишет пресс-служба Минобороны России.

«В ходе учения с аэродрома в небо поднялись самолёты Ан-26 и Бе-12, а также вертолеты Ка-27ПЛ с гидроакустическими станциями. В соответствии с планом учения лётчики должны были выполнить поиск подлодки в заданном районе и передать координаты корабельной ударной группе флота», – говорится в сообщении.

В ходе основного этапа учения экипажи морской авиации обнаружили подлодку условного противника и передали данные отряду кораблей. Малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск» по полученной информации обнаружили, взяли на сопровождение и условно уничтожили подводную цель.

В состав ударной группы входили патрульный корабль «Василий Быков», сторожевой корабль «Пытливый», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск», а также морской тральщик «Железняков». Роль субмарины условного противника выполнял экипаж подводной лодки «Колпино». В учении было задействовано четыре самолёта и пять вертолётов морской авиации.