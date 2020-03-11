Спасательное судно Черноморского флота оккупантов «Коммуна» вышло в море для выполнения совместных задач с экипажем обитаемого подводного аппарата АС-28.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, пишет Крыминформ.

«Коммуна» вышла в море в один из полигонов боевой подготовки, где в течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов, отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28», – говорится в сообщении.

Расчет АС-28 выполнит погружения на глубины от 10 до 40 м, в ходе которых осуществит проверку связи из подводного положения, а также отработает алгоритм действий при покладке аппарата на грунт и всплытии. «Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине порядка 40 метров на грунте закреплен макет комингс-площадки подводной лодки», – уточнили в сообщении.

Специалисты «Коммуны» обеспечивают спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней. К проводимым учебным мероприятиям привлечены водолазные суда и суда обеспечения Черноморского флота.

«Коммуна» (до 1922 года «Волхов») – катамаран, спасатель подводных лодок. Является старейшим судном ВМФ России, и старейшим в мире судном, фактически находящимся на вооружении и выполняющим боевые задачи. Сейчас находится в составе Черноморского флота. Спущено на воду в 1913 году.

Фото: ЧФ РФ