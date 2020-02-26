Оккупанты опять устроили облаву против крымских татар
|09:23 11.03.2020
|Крым
Российские силовики в оккупированном Крыму проводят "оперативно-следственные мероприятия" у предполагаемых сторонников запрещенной в России "террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Об этом Крыминформу сообщил источник в правоохранительных органах аннексированного Россией полуострова.
«Мероприятия проводят по нескольким адресам в Бахчисарайском районе Крыма», – сообщил собеседник агентства.
Официальной информации о проводимых специальных мероприятиях от силовых структур оккупированного Крыма пока не поступало.
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